Milito se fue de Argentinos Juniors: los verdaderos motivos de su inesperada renuncia

El entrenador dejó su cargo tras la eliminación del "Bicho" en Copa Argentina a manos de San Martín de San Juan.

Una noticia de último momento sacude al fútbol argentino. Gabriel Milito renunció como entrenador de Argentinos Juniors, luego que su equipo quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de San Martín de San Juan.

Nadie se imaginaba este desenlace en el club de La Paternal. Milito anunció la sorpresiva medida a los dirigentes sin vuelta atrás, después de caer 1 a 0, en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, ante el equipo sanjuanino que disputa el Nacional B.

La renuncia de Gabriel Milito en Argentinos Juniors

"Acabo de hablar con los dirigentes, como también con los jugadores, obviamente que, debido al cansancio que siento y a este momento, tomé la decisón de decir punto y final a mi etapa como entrenador de Argentinos Juniors. Realmente muy agredecido a los dirigentes, sobre todo a Cristian (Malaspina)", manifestó el "Mariscal" minutos después del partido.

Y, sobre la decisión, agregó: "La experiencia del fútbol también me indica cuándo es el momento. Para nosotros la Copa Argentina era un objetivo y siento que es momento para que los jugadores tengan otro entrenador que les vaya marcando el camino para acercarse a la victoria y pelear o ganar un título. Estos jugadores se lo merecen".

Para finalizar, Milito le agradeció a los hinchas de Argentinos por el apoyo recibido en los más de dos años que estuvo al frente del primer equipo: "Al hincha, que sin ser del club, me recibió de una manera maravillosa y me demostró un cariño muy grande. Intentamos dar todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero hoy toca dar vuelta la página. Que los chicos tengan delante a una persona que tenga la fuerza necesaria para conducir un grupo. No me gusta que nadie pierda el tiempo, las cosas las siento cuando las siento y eso me llevó a tomar la decisión".

El comunicado de Argentinos Juniors sobre la salida de Milito

A través de sus redes sociales, el "Bicho" comunicó la salida de Milito: "El Director Técnico, Gabriel Milito acaba de renunciar a su cargo. Agradecemos a todo su cuerpo técnico por todo este tiempo de trabajo, dedicación y pasión por estos colores".