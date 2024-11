Medina al Fenerbahce: qué tiene que pasar para que se vaya de Boca en diciembre

Cristian Medina jugó 160 partidos en Boca.

La relación de Cristian Medina y Fernando Gago no comenzó de la mejor manera, dado que el mediocampista le hizo un planteo al DT en la previa al encuentro con Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina. Con el plantel ya en Rosario, el jugador le pidió al entrenador que no lo ponga debido a que temía que su pase al Fenerbahce se caiga, algo que “Pintita” respetó, sobre todo porque no volvió a citarlo desde entonces.

De hecho, a casi tres semanas de aquel suceso, Cristian Medina fue apartado de los entrenamientos y continúa con sus prácticas en solitario a la espera de que llegue el fin de año y pueda marcharse al fútbol europeo. Sin embargo, en los últimos días se han enfriado las negociaciones entre Boca y el club turco, donde el principal problema tuvo que ver con los plazos de pagos, ya que desde el Fenerbahce ofrecieron un plan de pagos que no convenció en Casa Amarilla.

Pero ahora se ha sumado un nuevo capítulo en la historia entre el volante y el cuadro de La Ribera, puesto que Cristian Medina no quiere saber nada de perderse su oportunidad de jugar en el Viejo Continente. De ahí que sea necesario que Boca reciba los 15 millones de dólares de la cláusula de salida, algo que le permitiría al futbolista quedar libre para marcharse en enero y sumarse a la Superliga de Turquía en el próximo mercado de pases.

Ahora bien, hay un problema más que podría impedir la llegada del argentino al Fenerbahce y es la posibilidad de que Mourinho deje su cargo de entrenador en diciembre. El DT portugués tuvo una polémica frase sobre el fútbol turco, al que catalogó de oscuro y de mal olor, motivo por el que en Turquía se cree que su salida está en camino. Para Cristian Medina, esto podría ser un grave problema, dado que fue el DT el que pidió por su fichaje.

Por lo tanto, no se trata solo de que se abonen los 15 millones de la cláusula y se llegue a un acuerdo en los pagos a Boca, sino también que Cristian Medina necesita que Mourinho no se vaya del Fenerbahce. En caso de que la salida del entrenador se dé, el volante quedará a la deriva, ya que tiene contrato en el “Xeneize” hasta diciembre del 2027.

Boca Vs. Sarmiento: Gago va por su segunda victoria al hilo

El miércoles pasado, Boca goleó y gustó con el 4-1 que le propinó a Godoy Cruz en La Bombonera, un resultado que podría convertirse en el inicio de algo positivo para Fernando Gago, quien sueña con clasificar a la Copa Libertadores por la Tabla Anual. De ahí la importancia que tendrá sumar de a tres este domingo en la visita a Sarmiento de Junín, partido que comenzará a las 21:30 y que podría mantener con vida al “Xeneize”.