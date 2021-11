Martín Palermo quebró en llanto tras recordar a Maradona: "Me duele el alma"

Martín Palermo brindó una entrevista a TNT Sports y quebró en llanto al aire al recordar sus vivencias con Diego Armando Maradona.

Martín Palermo brindó una interesante entrevista para el ciclo Halcones y Palomas en la pantalla de TNT Sports luego de la derrota de su equipo, Aldosivi, por 3 a 0 ante Boca Juniors por la Liga Profesional. Este tema y el presente del "Tiburón" quedaron de lado con el emotivo recuerdo del "Loco" sobre Diego Armando Maradona. El goleador histórico del "Xeneize" quebró en llanto mientras recordaba sus vivencias con el mejor de la historia.

En el club de La Ribera, no coincidieron durante tanto tiempo. Sin embargo "Pelusa" fue quien impulsó a los directivos a contratarlo cuando la rompía en Estudiantes de La Plata. Llegó a mediados de 1997 y meses después el 10 campeón del mundo se retiró del fútbol. El tiempo los unió como técnico y jugador antes de 2010 cuando el "Titán" jugó para la Selección Argentina y marcó un gol histórico para llegar al Mundial de Sudáfrica.

Al 9 que brilló en el "Pincha" y en el conjunto boquense se le hizo difícil evitar las lágrimas cuando el conductor del ciclo, Hernán Castillo le preguntó sobre Maradona: "Es algo que no puedo aceptarlo. No tengo palabras de lo que para mí es Diego. Es todo. Creo que es verlo en una foto y me duele el alma. Es un dolor inmenso que yo soy así de lo sentimental me nombras a Diego y me está faltando una parte mía", aseguró.

También se refirió a otro momento difícil que pasó en su vida en 2006: "Como también cuando se fue mi hijo, y son dos cosas que extraño mucho y desde lo sentimental los tengo presentes siempre. Así que mi expresión es todo lo que te puedo responder" destacó. En aquella ocasión, le pidió la titularidad a Alfio Basile en una emotiva tarde en La Bombonera le convirtió dos goles a Banfield y se los dedicó a su hijo Stéfano quien falleció días antes.

El reencuentro junto a sus excompañeros

Después del momento triste, el "Titán" habló de lo que compartió con exjugadores del club con los que le tocó lograr títulos históricos: "Con otros roles, haberlos encontrado al "Chicho" (Mauricio Serna), al "Negro" (Hugo Ibarra), Jorge (Bermúdez), Raúl (Cascini), al "Chelo" (Marcelo Delgado), Claudio Freire, Diego Monroig y toda esa banda que está presente acompañando a Boca, fue muy especial".

El elogio a un delantero de Boca

Por último dejó un mensaje esperanzador para el joven que actualmente ocupa ese puesto en el que el "Loco" brilló vistiendo la "Azul y Oro" como lo es Luis Vázquez quien ya convirtió goles importantes: "Está encontrando ese rendimiento que lo va a ir potenciando. Es un delantero de una raza especial, que hay pocas. Lo veo similar a los movimientos que hacía yo, hay que acompañarlo, apoyarlo y aprovecharlo", culminó.