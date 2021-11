Tensión en Boca por la pelea entre Riquelme y Palermo: "Lo cago a trompadas"

En las últimas horas, se conocieron explosivas declaraciones que involucran a Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Hay nuevos problemas entre los ídolos de Boca.

En Boca se viven momentos de absoluta tensión. Este lunes, por el torneo argentino, "El Xeneize" se mide con Aldosivi y una vieja pelea se reflotó en las últimas horas: el conflicto entre dos grandes ídolos como Juan Román Riquelme y Martín Palermo. De acuerdo a lo que trascendió hubo nuevos testimonios que reflejan la enemistad que hay entre ambos protagonistas.

De acuerdo a las declaraciones que reprodujo el diario Olé, Riquelme y Palermo no tienen intenciones de sacarse una foto juntos en la previa del partido que Boca y Aldosivi disputarán en Mar del Plata. Al parecer, y de acuerdo a lo que indicaron, ambos siguen distanciados debido a los conflictos y diferencias que tuvieron en el pasado.

Según el medio perteneciente a Grupo Clarín, uno de los ídolos de Boca fue consultado sobre la posibilidad de tener un acercamiento con su excompañero y respondió de manera tajante: "¿Vos en serio querés que me junte con él? Lo tengo que cagar a trompadas si me junto". Y luego, le aclaró: "Bueno, si querés decile que él sume a uno de sus amigos y yo también voy con alguien. Tal vez así acepte".

La pelea entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo viene desde hace varios años.

En tanto, y frente a la misma sugerencia que le hicieron a otro de los ídolos, la respuesta fue sumamente fría. "Vemos", advirtió, sin asegurar absolutamente nada. Lo cierto es que, hasta el momento, ambos referentes de la historia de Boca jamás se volvieron a encontrar para hacer las paces o para siquiera tomarse una foto juntos.

Por lo pronto, la duda está en si Riquelme viajará a Mar del Plata para seguir de cerca al conjunto comandado por Sebastián Battaglia, que chocará con el elenco de Martín Palermo, quien se sumó a Aldosivi el pasado 1° de octubre tras los malos resultados que obtuvo Fernando Gago.

Por qué se pelearon Riquelme y Palermo en Boca

Juan Román Riquelme y Martín Palermo tuvieron una explosiva pelea que duró muchos años. Si bien existen versiones, a partir de las declaraciones de Marcelo "El Chelo" Delgado (NdeR: dijo que Palermo le pidió a Bianchi que él no juegue en la final vs. Real Madrid), el ex-Boca Cristian Traverso explicó qué fue lo que pasó: "Si bien existían las distancias, no estaba esa boludez de si estás con aquel yo no te hablo, menos en la mitad de la cancha. Yo me concentraba con Román, jugaba al pool con Guillermo y Martín, era un nexo entre ambos. No sé que pasó entre ellos pero me hubiese gustado estar ahí. Si seguimos en el camino de la grieta será muy difícil que las cosas que ganamos se vuelvan a conseguir".

Además, el ex futbolista y actual panelista de TyC Sports desmintió el gran rumor del inicio de la histórica pelea entre los ídolos antes de la final de la Intercontinental en el 2000 ante el Real Madrid: "Es mentira que Palermo le dijo a Bianchi 'tiene que jugar Guillermo en lugar de Marcelo Delgado', Bianchi puso lo que tenía que poner porque era el entrenador, y eligió al 'Chelo' porque estaba imparable. Martín nunca se lo pidió a Bianchi, me lo contó uno de los integrantes de lo que pasó".

Pese al paso del tiempo, Martín Palermo y Juan Román Riquelme siguen distanciados.

La picante crítica de Battaglia en Boca que varios consideraron que fue para Riquelme

Tras el triunfo por 1-0 de Boca ante Argentinos Juniors por la semifinal de la Copa Argentina, Sebastián Battaglia ofreció un testimonio sumamente fuerte en el que no quedó claro para quién fue la crítica. Luego del encuentro en Mendoza, el DT habló en TyC Sports y lanzó un dardo sumamente fuerte. ¿Fue para Juan Román Riquelme o para el periodismo? "Me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario. Chau", lanzó el exvolante.

Al instante Battaglia se convirtió en tendencia en Twitter y surgió la duda: Durante la semana, y luego de la derrota por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera, se habló sobre el ingreso del líder del Consejo de Boca al vestuario para hablar con los jugadores, por lo que no quedó del todo claro la crítica del exvolante.