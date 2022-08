Mariano Closs estalló en ESPN tras el penal de Boca no cobrado: "¡Es un desastre!"

Mariano Closs explotó en la televisión, en ESPN F12, por el penal no cobrado a Carlos Zambrano en Boca vs. Atlético Tucumán por la fecha 16 de la Liga Profesional del fútbol argentino.

La furia de Closs por el penal no cobrado a Zambrano en Boca vs. Atlético Tucumán.

La furia de Closs por el penal no cobrado a Zambrano en Boca vs. Atlético Tucumán.

Mariano Closs explotó contra el arbitraje del fútbol argentino después del penal no cobrado a Carlos Zambrano en Boca vs. Atlético Tucumán. El conductor de ESPN F12 estalló en vivo en su programa de televisión del lunes 29 de agosto de 2022 al mediodía.

El periodista deportivo de 52 años descargó toda su furia en el estudio del canal de cable contra el juez principal del partido, Fernando Espinoza, contra el VAR y contra el arbitraje en general en la Liga Profesional. El relator estuvo acompañado al aire por sus colegas Leonardo Gabes, Esteban Edul, Martín Costa y Leonardo Paradizo, más el exjugador Mariano Juan.

Closs estalló en vivo en ESPN por el penal de Boca no cobrado: "¡Son un papelón!"

En el monólogo que suele hacer los lunes luego de cada fecha del torneo, el presentador no esquivó el tema de la jugada más polémica de la fecha 16 y empezó: "Los árbitros, acá quería llegar... De verdad, no sé cómo tomármelo. Ustedes ya saben lo que pienso de Espinoza desde que tocó la Primera División". "Yo digo: ¡Lo que habrán sido estos árbitros en el Ascenso! Habrán hecho lo que se les cantaba, porque si hacen lo que hacen con la televisión y con el VAR...", continuó.

Al instante, se dirigió directamente al Director nacional de arbitraje, Federico Beligoy: "Beligoy, yo sé que están espalda con espalda con (Claudio) Tapia (el presidente de la AFA)... Que se defienden permanentemente, pero es un desacierto total lo que está pasando con el arbitraje". También consideró que "ratificar designaciones es un desacierto total" y hasta pareció resignado al respecto: "No sé qué hay abajo con los árbitros que vienen".

En la misma dirección, Closs opinó que "el VAR está bien que esté, pero el fútbol argentino está logrando que sea un descrédito, porque el VAR nació para ser creíble, para solucionar temas". Con relación a las reiteradas fallas de los jueces en los momentos finales de los encuentros, el conductor de ESPN hizo hincapié en que "cuando se terminan los partidos en la Argentina, los árbitros decidieron que el resultado no se toque: ´¡No tocamos nada!´".

"No me pregunten cuál es la estrategia porque no pueden ser todos malos los árbitros justo cuando falta un minuto o en el adicionado", profundizó el comunicador. A la vez, destacó que "no es uno, son todos los árbitros iguales", aunque reconoció: "Tengo relación con algunos eh, me escribo...". "Pero no me escriban, ya no le creo a ninguno", protestó al aire.

Closs liquidó a los árbitros del fútbol argentino por el penal no cobrado a Zambrano en Boca vs. Atlético Tucumán.

Antes de darle paso al exjuez Javier Castrilli para que hiciera un balance de la fecha por parte de sus colegas, el relator consideró que "como no hay audio (del VAR), se están aprovechando. Dicen: ´No nos metamos en quilombos´". Al mismo tiempo, retomó el tema del Director nacional y añadió que "si hubiese una cabeza arbitral como la gente en este momento, Beligoy tiene que parar a todos y Tapia tiene que revisar cuál es el desempeño de Beligoy". Incluso, vociferó: "¡Porque así no se puede seguir! Ahora sí es lo mismo que no tengamos VAR en la Argentina. ¡No lo usemos! Porque si queda a criterio del árbitro principal y no lo llaman a ver...".

"Se hacen los tontos para todos igual, no son justos, te tienen que llamar porque son jugadas que tenés que ir a ver. ¡Tenés que ir a verla, hermano! No pueden no ir, no es así", se quejó Closs en ESPN. También pidió responsabilidad en las decisiones para los jueces principales, más allá de aquellos que estén en el VAR: "Tenés que asumir vos después que no lo vas a dar (el penal)".

"¡Todos son un papelón! Nos están llevando a que no sirva la herramienta para el fútbol argentino. A mí me da miedo que esto tenga que ver con las jugadas de último minuto", se descargó Mariano al aire, ante la atenta mirada de sus compañeros habituales en la señal deportiva. "Hablamos de esto, en vez de hablar de la lavantada de Boca", remarcó.

Por último, el presentador reclamó porque "después ellos dicen que son los mejores del mundo, ¡mentira! Eso es un cliché que quedó con el tiempo". "¡Basta! No lo usen más", pidió. Fue entonces cuando afirmó que "el referato del fútbol argentino no es el mejor, y menos la conducción... ¡Es un desastre!". De paso, justificó finalmente su visión en el hecho de que "permiten todo esto porque al fin de semana siguiente están dirigiendo". Y completó, resignado: "Así que, todo esto que dije, bórrenlo porque no tiene sentido".