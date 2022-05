¿Lo llamó Román? Boca va por un jugador de otro equipo grande de Argentina

El jugador queda libre en junio y podría llegar al "Xeneize".

El lunes 23 de mayo se abrió oficialmente el mercado de pases en el fútbol argentino y parece que Boca quiere engrosar su plantel de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores y el torneo local que iniciará el primer fin de semana de junio. Sin cambios en la situación de Agustín Almendra, el vicepresidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol tienen el nombre para reforzar esa posición del campo: se trata de Domingo Blanco, que a fines de junio finaliza su contrato con Independiente y quedará libre.

Conocedores de la situación de "Mingo", que a partir del 30 de junio quedará con el pase en su poder al no haber renovado su contrato, el "Xeneize" está decidido a llevarse al mediocampista interior que también puede jugar por las bandas. Según informó el periodista Matías Martínez, especializado en el "Rojo" en Radio La Red, ya hubo contactos con el representante del jugador para saber con más detalles su deseo y empezar una negociación.

Blanco le podría dar a Sebastián Battaglia dar otra alternativa en cualquiera de los puestos de volantes y también como mediapunta, por cualquiera de los costados. Si bien el entrenador encontró un mejor funcionamiento del equipo en los últimos partidos de la Copa de la Liga y en la Libertadores, resulta muy tentador poder tener a un jugador de la calidad del oriundo en Punta Alta y sin pagar un costo por su ficha.

La dirigencia de Avellaneda ya le avisó a su entrenador, Eduardo Domínguez, que el ex Defensa y Justicia ya no entrenará con el plantel profesional debido a no llegar un acuerdo en la renovación. Otros que tampoco continuarán serán Carlos Benavidez y Andrés Roa por la misma situación contractual. De esta manera, a pocas semanas de quedar libre, solo resta saber dónde jugará Blanco. A principios de año tenía prácticamente todo cerrado para jugar en Ucrania, pero la guerra con Rusia obligó a cambiar de planes. Hay otros interesados, pero que Boca se haya asomado en las últimas horas puede torcer el rumbo. ¿Y si lo llama Román?