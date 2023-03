Le hizo un golazo a Boca, fue ídolo de River y ahora vive en el campo: la nueva vida de Ricardo Rojas

Un ex jugador de River Plate que le convirtió un golazo a Boca Juniors en un Superclásico hizo un cambio contundente en su vida años después de retirarse y actualmente vive en el campo. El ex futbolista que se ganó el cariño y quedó en la memoria de los hinchas "Millonarios" por su tanto en la Bombonera se retiró de la actividad en 2006 con la camiseta de Belgrano de Córdoba y no volvió a una cancha. Se trata de Ricardo Ismael Rojas, el autor de la famosa vaselina ante el "Xeneize".

El defensor misionero fue el gran héroe de la goleada por 3 a 0 de la "Banda" ante su rival de toda la vida. Esteban "Cuchu" Cambiasso y Eduardo "Chacho" Coudet adelantaron al visitante en el marcador en el primer tiempo y sobre el final del cotejo llegó el grito del lateral. A los 88 minutos, luego de una gran jugada colectiva y una asistencia de Ariel Ortega, el nacido en Posadas encaró y desde afuera del área se la picó a Roberto Abbondanzieri en una acción memorable. A 21 años de aquella alegría que desató la locura de todo Núñez, el presente de Rojas es muy diferente.

Qué es de la vida de Ricardo Rojas a 21 años de la vaselina contra Boca

Sin cuentas oficiales propias en las redes sociales, "Ricky" vive con total tranquilidad y hasta ayuda en un hospital. “Mi celular no tiene Whatsapp, pero tiene la agenda y la alarma para despertarme. En la televisión por ahí vemos alguna película, o por Internet... Vemos las noticias. Lo lee mi esposa, yo la verdad que no. Yo sólo escucho la radio”, destacó en diálogo con Infobae con respecto al recorrido de paz absoluta que lleva hoy en día.

“Desde que dejé el fútbol, hace 13 años, no recuerdo haber pisado de vuelta un estadio. No veo fútbol. Si vos me decís cuántos puntos tiene River, no sé. Escucho la radio, dicen “jugó bien´ o ´jugó mal”...", reconoció en aquel entonces. Sorprendido y entre risas cuando ve cada tanto algún video de su etapa como jugador, manifestó: “¡Era bastante rápido, la verdad! No como ahora, mis compañeros del pueblo me dejan ir arriba, juego de delantero”.

La carrera de Ricardo Rojas

El ex defensor de River nacido en Posadas, provincia de Misiones, y nacionalizado paraguayo, surgió del Cerro Cora guaraní en 1991 y un año más tarde llegó a Libertad. Estudiantes de La Plata puso sus ojos en él en 1994 y se desempeñó en el "Pincha" hasta 1999 cuando pasó al Benfica de Portugal. Luego de su única experiencia en Europa regresó al fútbol argentino para representar al "Millonario" del 2001 al 2006 y colgó los botines luego de jugar en Belgrano. Además, tuvo la oportunidad de ser parte del plantel de Paraguay que disputó el Mundial de Francia 1998 y alcanzó los octavos de final.