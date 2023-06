Le cerró la puerta: un crack que estaba en la mira de Riquelme le dijo "no" a Boca

Un crack que estaba en la mira de Juan Román Riquelme le dijo que "no" a Boca Juniors y seguirá su carrera en otro país luego de quedar libre.

Un futbolista que estaba en la mira de Juan Román Riquelme para reforzar a Boca Juniors, finalmente le dijo que "no" al ídolo del "Xeneize". A pesar de que el vicepresidente del club lo buscó en varias ocasiones para reforzar al plantel, su arribo no se concretó y ahora se aleja cada vez más. A horas de quedar libre en su club, el jugador tomó una contundente decisión con su carrera y eligió a otro país por sobre Argentina.

Se trata del colombiano Roger Martínez, a quien la dirigencia "Azul y Oro" tentó para que se calce la camiseta, pero nunca aceptó. Con el mercado de pases a la vuelta de la esquina, el atacante confirmó lo que hará en su futuro inmediato y le envió un mensaje directo a Román horas después de su partido despedida en la Bombonera. Tras su paso por el América de México, el "Tanque" con pasado en Racing rompió el silencio y no se guardó nada.

"Soy un agradecido con Boca y Román, que siempre tuvo interés en mí. Las veces que me han buscado no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro", lanzó Martínez en diálogo con el medio azteca AM. Cabe destacar, que su vínculo con las "Águilas" culminará este viernes 30 de junio y quedará en libertad de acción.

Con respecto a lo que se viene en su carrera, Roger se refirió a su objetivo principal: "Volver a Europa. Estuve sólo seis meses, me vine a México desde el Villarreal por decisión propia y no me arrepiento. Es más, creo que fue una buena decisión". Con poca actividad en el conjunto mexicano, el delantero "cafetero" no tiene en sus planes volver al fútbol argentino en el que se lució con la camiseta de la "Academia", donde debutó como futbolista.

Roger Martínez con la camiseta de Racing

Los números de Roger Martínez, el futbolista que le dijo que "no" a Boca Juniors

Luego de su presentación en Primera División con la camiseta de Racing, Roger Martínez marcó 8 tantos y brindó 2 asistencias en 31 compromisos durante las dos etapas que estuvo en el elenco de Avellaneda. En el medio, el colombiano pasó por Santamarina de Tandil (Primera Nacional en 2014) y Aldosivi de Mar del Plata. En 2016 emigró al fútbol de China para vestir los colores del Jiangsu Suning hasta 2017. Luego de un breve paso por el Villarreal de España (1 gol en 9 partidos), el delantero arribó al América de México en donde disputó cuatro temporadas y ganó tres títulos.

Respira Almirón: la buena noticia que recibió el DT de Boca

Jorge Almirón recibió una gran noticia de cara a lo que se viene en Boca Juniors. Luego de la dura derrota contra Godoy Cruz en Mendoza, el entrenador sonríe por algo que esperaba desde hace tiempo. Es que, al margen de que quedaron sin chances de pelear la Liga Profesional de Fútbol, la ilusión por la séptima Copa Libertadores de América sigue más vigente que nunca. Por este motivo, el DT "Xeneize" está más que esperanzado.

Uno de los principales futbolistas del plantel volverá al primer equipo y tiene serias chances de jugar en el mencionado torneo continental. Cuando el plantel sufre distintas bajas en la defensa, la vuelta de Marcos Rojo sin dudas será un alivio para muchos. El experimentado zaguero con pasado en la Selección que venía de una terrible lesión superó una nueva dolencia y está en condiciones de sumar minutos.