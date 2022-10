Las atajadas claves de Rossi para Boca ante Independiente

Agustín Rossi fue clave en la definición para que Independiente no convierta más goles ante Boca en La Bombonera.

Agustín Rossi, el arquero de Boca Juniors fue nuevamente fundamental para que su arco no caiga en momentos claves del partido contra Independiente por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Cuando el "Xeneize" ganaba 2 a 1 ante su gente, el portero se lució en varias oportunidades ahogándole el grito de gol al "Rojo" que no dejó de intentar. Por otro lado, la "Academia" no pudo contra el "Millonario" en el "Cilindro" y le sirvió al elenco de Hugo Ibarra.

Como sucedió a lo largo de toda la temporada, el 1 de Boca se convirtió en uno de los más determinantes para que su equipo se quede con el campeonato en la última fecha. Los locales, finalmente empataron 2 a 2 y Racing perdió ante la "Banda" con los dos tantos de Miguel Borja, aunque con un triunfo eran los campeones por el resultado en La Boca.

Las palabras de Rossi tras la consagración de Boca

Cuántos títulos tiene Boca tras salir campeón de la Liga Profesional: la tabla histórica

Con esta consagración, "El Xeneize" alcanzó los 73 títulos y se escapa como el más laureado del país. El ranking incluye tanto al amateurismo como al profesionalismo y a las consagraciones en todas las competencias nacionales e internacionales. Por ende, quedó de la siguiente manera: