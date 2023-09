La picante burla de Adam Bareiro por la que todo Huracán estalló contra San Lorenzo en el clásico

Sobre el final del clásico entre San Lorenzo y Huracán por la Copa de la Liga Profesional, Adam Bareiro se burló del "Globo", generó polémica y estalló todo el banco visitante.

San Lorenzo y Huracán igualaron 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro por la fecha de los clásicos en la Copa de la Liga Profesional y, sobre el final del cotejo, hubo una tremenda polémica. Es que Adam Bareiro, jugador del "Ciclón", provocó a uno de los futbolistas del elenco visitante y logró que todo el banco de suplentes del "Globo" reaccione. La situación se dio ni bien el delantero convirtió el empate para los locales en el minuto 94 de juego.

El "Quemero" ganaba desde los 15 del segundo tiempo con un golazo de Ignacio Pussetto que complicó las acciones para los comandados por Rubén Darío Insúa. Sin embargo, los dueños de casa aparecieron en el cierre con un penal cometido por Franco Alfonso que el atacante nacido en Paraguay cambió por gol. Claro que, el festejo posterior a este grito fue lo que desató las fuertes discusiones que incluyeron futbolistas y técnicos.

La celebración de Bareiro incluyó su mano con un dedo sobre el labio, lo cual simuló un bigote como el que luce Matías Cóccaro, delantero de Huracán. Por supuesto, desde el "Globo" se lo tomaron como una burla y esto provocó que reaccionen desde el banco de suplentes para con el hombre del "Ciclón". A pesar de ello, el joven de origen guaraní aseguró en diálogo con TNT Sports que su festejo fue para su tío.

Por su parte, el "Zorro" expresó su bronca contra su par y por el resultado: "Caliente por cómo se da. Venimos a ganar, ellos a buscar el empate. Se cerraron atrás, jugaron a colgarse del travesaño. Lo tuvimos casi liquidado pero no pudimos sostener el triunfo con ese foul que no fue. Están festejando el empate que querían, fuimos el equipo que salió a buscarlo y ellos se metieron atrás. Vienen a festejarnos el gol en la cara, no podemos hacer nada. Eso incita a la violencia y hoy el juez dejó que estas cosas pasaran".

¿Penal para San Lorenzo? Polémica en el clásico contra Huracán en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Huracán dieron inicio a uno de los clásicos del fútbol argentino en la Copa de la Liga Profesional y se dio una impensada polémica con un penal que finalmente no fue para el "Ciclón". Los dirigidos por Rubén Darío Insúa tuvieron la chance de ponerse en ventaja en el comienzo, pero una decisión arbitral los privó y sembró la duda sobre si fue o no sancionable. Sin embargo, el VAR intervino y decidió por el árbitro del cotejo, Pablo Echavarría.

Tras un buen centro de Nahuel Barrios, la pelota enviada por el "Perrito" rebotó en el brazo de Lucas Souto y el colegiado sancionó la pena máxima sin dudarlo. Claro que, el futbolista del elenco local buscó ese contacto del balón con su rival y esto fue clave para que finalmente el sistema comandado por Lucas Novelli anule la acción. De esta manera, los del "Gallego" se vieron obligados a seguir buscando esa chance para abrir el marcador que no se dio en la primera mitad.

Tan sólo cuatro minutos transcurrieron del pitazo inicial de Echavarría para que la primera polémica tome protagonismo en el verde césped del Nuevo Gasómetro. La realidad de ambos equipos es diferente, pero no por eso dejan de ser animadores tanto de la Zona A en el caso de Huracán como de la Zona B como lo es San Lorenzo. Los de Diego Martínez lideran su grupo y los del "Gallego" Insúa están sextos y sueñan con meterse tanto en la próxima ronda como con clasificar a la próxima Copa Libertadores.