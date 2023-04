La ninguneada del máximo referente de Boca a Battaglia: "Jugador de fútbol"

Uno de los máximos referentes de Boca Juniors, habló de Sebastián Battaglia por su ciclo al frente del elenco "Xeneize" y lo ninguneó en vivo.

Uno de los máximos referentes de Boca Juniors ninguneó a Sebastián Battaglia por su gestión como técnico del club. Se trata de Jorge Amor Ameal, presidente del "Xeneize", quien habló del presente y del trabajo que el ex futbolista llevó a cabo entre agosto del 2021 y julio del 2022 que le dio dos títulos a la institución. Además, en la previa del Superclásico, el dirigente le mandó un mensaje directo a River Plate y lo picanteó por su presente en la Liga Profesional.

Las estadísticas como jugador de Battaglia son más que positivas desde su debut en Primera hasta su retiro, de hecho, es el que más trofeos levantó con la camiseta "Azul y Oro". Si bien Ameal recordó esto en diálogo con TyC Sports, destrozó al exentrenador del equipo de la Ribera que reemplazó a Miguel Ángel Russo. Por su parte, el estratega que ganó una Copa Argentina y la Copa Diego Armando Maradona todavía no le respondió.

"Los DT's son seres humanos. Fuera de Russo, los otros dos fueron de casa, nos dieron satisfacciones, sienten lo que dice la gente y luego renuncian. El caso de Battaglia es totalmente distinto, hoy nos quedamos con el recuerdo de que fue un buen jugador de fútbol", soltó Ameal acerca de lo hecho por el "León" en su único ciclo comandando a Boca Juniors. En cuanto a los partidos dirigidos, sus futbolistas disputaron 57, de los cuales ganaron 29, empataron 17 y perdieron 11.

Por otro lado, en su análisis sobre la actualidad del "Xeneize" en la Liga Profesional, el mandamás de la institución lanzó un dardo para el puntero, River, antes del Superclásico: "No me gusta ver a Boca en la posición que está en el torneo. Deberíamos tener más puntos porque perdimos partidos que no merecíamos. Que River tenga cuidado porque lo podemos alcanzar".

¿Llega al Superclásico? El lujo de Marcos Rojo en el entrenamiento de Boca

Marcos Rojo está cada vez más cerca de volver a la actividad luego de sufrir una lesión en 2022 y desde Boca Juniors sueñan con que llegue en buenas condiciones al Superclásico contra River Plate. El experimentado defensor con pasado en la Selección todavía no se entrena a la par de sus compañeros, pero sí aprovechó la práctica del plantel de Jorge Almirón para tirar un lujo que luego se viralizó en las redes. Con esto, ilusionó a los hinchas con su posible presencia el próximo 7 de mayo en el Estadio Monumental.

La rehabilitación del defensor avanzó en los últimos meses, pero aún no está confirmado que estará ante el rival de toda la vida y todo indica que no lo jugaría. Lo positivo es que ya realiza trabajos con pelota y eso sin dudas genera expectativas dentro del cuerpo técnico. Para colmo, el colombiano Frank Fabra y el paraguayo Bruno Valdez también están en duda para este compromiso que puede ser fundamental para el ciclo de Jorge Almirón al frente del equipo teniendo en cuenta lo que se viene.