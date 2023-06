La insólita mentira de cómo descubrieron a Julián Álvarez para que juegue en River: "No era cierto"

En el mejor momento de su carrera como profesional, uno de los responsables de la llegada de Julián Álvarez a River Plate, reveló una inesperada mentira sobre este tema.

Julián Álvarez la rompió con la camiseta de River Plate, la Selección Argentina y el Manchester City en la última temporada. Sin embargo, luego de la finalización de la misma, se conoció una inesperada mentira que tiene que ver con su arribo al "Millonario" en su juventud. Uno de los responsables de que la "Araña" llegue a Núñez tras su paso por el Club Atlético Calchín habló del pase del futbolista y sorprendió a todos.

Gabriel Rodríguez, histórico formador de inferiores en la "Banda" y quien descubrió a varios cracks que pasaron por la institución, contó todo sobre aquel momento de Julián. Los diálogos con uno de sus colegas y con el padre del delantero de la "Albiceleste" fueron claves para que el joven cordobés deje sus tierras para mudarse a Buenos Aires y dar pasos gigantes en su carrera. El descubridor de talentos contó cuál fue su mentira y dio todos los detalles.

En una columna para The Coaches Voice, Rodríguez se refirió a la primera charla que tuvo con el papá de Julián: "Me sorprendió que atendiera desde un camión, pero resulta que manejaba y transportaba mercancías agrícolas por las rutas de Argentina. Me presenté, le dije que era el coordinador del fútbol infantil de la academia de River, que había visto jugar a su hijo y me parecía muy interesante. El padre no lo podía creer, creo que dudó que realmente fuera cierto. Lo que no era cierto es que yo lo hubiese visto jugar", aseguró el captador de talentos.

Por otro lado, reveló quién fue el verdadero responsable de que Julián Álvarez llegue a River: "La persona que lo vio y, por lo tanto, lo descubrió, fue Alfredo Alonso. Me contó que fue a hacer una prueba a Embalse, en Córdoba, y ahí vio a Julián. 'Juega bárbaro', me dijo y me dio detalles de él. No me hizo falta más nada para saber que se trataba de un jugador distinto. Tenía plena confianza con él".

El balance de Julián Álvarez de su primera temporada en Manchester City

Con cinco imágenes y un mensaje bastante extenso, el ex-River recordó los títulos del Mundial de Qatar 2022, la FA Cup, la Premier League y la Champions League. El atacante recordó allí que "se terminó la temporada" y profundizó: "Muy contento por haber logrado objetivos y sueños personales y grupales".

Al mismo tiempo, el cordobés destacó que "fue un año impresionante, con experiencias nuevas, con mucho aprendizaje y crecimiento". Muy feliz, Julián remató: "Muchas gracias a todos por el apoyo y el cariño. Ahora descansar un poco, para pronto volver con todo". Con el objetivo de sumar más minutos de cara a la campaña 2023-2024 de la mano de Guardiola, el goleador despejó los rumores que indicaban que podría marcharse a Real Madrid o Bayern Múnich en busca de continuidad. Es casi un hecho que seguirá en Inglaterra para volver a luchar por todos los títulos posibles.