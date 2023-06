Julián Álvarez rompió el silencio tras su primera temporada en el Manchester City de Guardiola: "Se terminó"

Julián Álvarez rompió el silencio tras su primera temporada en el Manchester City de Pep Guardiola en Inglaterra. El balance del delantero luego de su experiencia inicial en Europa.

Julián Álvarez rompió el silencio y realizó un balance de su primera temporada en el Manchester City de Pep Guardiola. El delantero de 23 años recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@juliaanalvarez) para explicar cómo se siente en el plano personal después de una campaña inicial en Europa que lo colocó como campeón de todo, aunque con pocos minutos por la presencia de Erling Haaland como el "9" titular.

Después del posteo de "La Araña" para sus más de 13 millones de seguidores en la mencionada red social, aparecieron los comentarios repletos de afecto de algunos colegas y excompañeros. Entre ellos se destacaron, por ejemplo, los de los perfiles de la Selección Argentina, Enzo Fernández, Sergio "Kun" Agüero, Ángel Di María, Guido Rodríguez y Nahtan Aké.

El balance de Julián Álvarez de su primera temporada en Manchester City: "Impresionante"

Con cinco imágenes y un mensaje bastante extenso, el ex-River recordó los títulos del Mundial de Qatar 2022, la FA Cup, la Premier League y la Champions League. El atacante recordó allí que "se terminó la temporada" y profundizó: "Muy contento por haber logrado objetivos y sueños personales y grupales".

La alegría de Julián Álvarez tras su primera temporada en Manchester City.

Al mismo tiempo, el cordobés destacó que "fue un año impresionante, con experiencias nuevas, con mucho aprendizaje y crecimiento". Muy feliz, Julián remató: "Muchas gracias a todos por el apoyo y el cariño. Ahora descansar un poco, para pronto volver con todo". Con el objetivo de sumar más minutos de cara a la campaña 2023-2024 de la mano de Guardiola, el goleador despejó los rumores que indicaban que podría marcharse a Real Madrid o Bayern Múnich en busca de continuidad. Es casi un hecho que seguirá en Inglaterra para volver a luchar por todos los títulos posibles.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

49 partidos.

17 goles.

5 asistencias.

3 títulos.

Las estadísticas de Pep Guardiola en Manchester City

413 partidos.

300 victorias.

55 empates.

58 derrotas.

77,08% de efectividad.

14 campeonatos.

Guardiola reveló el futuro de Julián Álvarez en Manchester City: "Más años aquí"

El ex-Barcelona dialogó con el portal de la UEFA y describió al cordobés como "excepcional". “Un jugador que juega con la Selección Argentina, que es campeona del mundo, con jugadores como Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez... Si tú no eres bueno y no tienes la capacidad de adaptarte rápido y rebelarte en el momento, que es un gen del pueblo argentino, no puedes jugar con la Selección", expresó.

En la misma línea, el estratega definió a Julián como "un chico especial' que, según él, "hizo una temporada fantástica, renovó el contrato, estará más años aquí y espero que esté feliz en el futuro”. Con relación a la competencia mano a mano con Haaland para ser el titular, el europeo manifestó que “los techos los ponen los jugadores y no los entrenadores. El límite de las estrellas lo alcanzan nada más que ellos”.

A puro halago para "La Araña", Pep insistió con que "es un jugador excepcional, campeón del mundo". Con respecto al supuesto interés por ficharlo en 2019 o 2020, es decir tres años antes de que se concretara la compra a River, recordó: "En la época en la que se habló de que nosotros lo queríamos, teníamos a Agüero y a Gabriel Jesús". Y completó con la aclaración de que en ese entonces "nunca fue una posibilidad".