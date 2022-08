La inédita sanción que recibirá el jugador que lesionó a Zeballos

El Tribuna de Disciplina de la AFA le aplicará a Milton Leyendeker una sanción sin precedentes por la fuerte patada a Exequiel Zeballos.

La violenta patada del defensor Milton Leyendeker a Exequiel Zeballos en el encuentro de los octavos de final de la Copa Argentina sacudió al fútbol argentino en varios aspectos. Luego de comfirmarse que el delantero de Boca Juniors estará varios meses sin jugar por una lesión en la tibia, el Tribunal de Disciplina de la AFA dejó trascender la sanción inédita que le aplicará al jugador de Agropecuario.

El Tribunal dispondrá, por la violenta acción en Salta, una "medida disruptiva" hacia Leyendeker, que no tiene atenuantes al menos en el corto tiempo. La sanción, que no tendrá una confirmación de fechas hasta que Boca eleve su informe, se hará válida para el Torneo Nacional B por tiempo indeterminado y será la primera vez que el órgano amplíe una expulsión de Copa Argentina y tenga efecto en el torneo local. La decisión se da luego de considerar cómo fue la jugada, la violencia con la que el defensor central le pegó a "Changuito" y que, además, el árbitro Nicolás Ramírez informó que lesionó al delantero y lo sacó de la cancha, parámetros disciplinarios que nunca se habían utilizado y que sientan un importante precedente.

Luego de analizar la situación y el contexto, no les parecíó razonable que el exjugador de Newells Old Boys estuviera disponible este mismo fin de semana en el partido que su equipo recibirá a Güemes de Santiago del Estero, el martes 16 por la noche. El Tribunal, además, le pedirá un informe a Boca de lo sucedido y luego el jugador infractor podrá realizar su defensa.

La reunión de los integrantes del Tribunal se llevó a cabo la tarde de este jueves. Allí, se firmó una sanción provisoria para todo tipo de competición, y luego deberán resolver si le dan cinco fechas, o las que crean correspondientes, y debería seguir cumpliéndolas en el campeonato de la segunda división, como sucede cuando se penaliza con esa cantidad o con más en partidos amistosos, que deben cumplirse de manera oficial

La palabra de Milton Leyendeker sobre la patada a Exequiel Zeballos

El zaguero fue entrevistado en vivo en ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo de lunes a viernes de 13 a 15. El central de 24 años se defendió, explicó lo que le sucedió en las horas posteriores al partido por los octavos de final en Salta y hasta reveló que no pudo dormir por lo que había pasado en la cancha del Estadio Padre Martearena.

En plena edición del jueves 11 de agosto de 2022 en ESPN F90, el jugador santafesino reconoció: "Estoy angustiado porque es un colega, en ningún momento voy con la intención de lastimarlo", se defendió Leyendeker. Y luego, añadió: "Escuché y vi el parte médico: estoy angustiado por eso. Le escribí un mensaje a un número que me pasaron pero no le llegaba, me dijeron que lo había cambiado, así que conseguí el número del padre y le escribí. Me pasaron el número de él y también le escribí pero bueno, no sé si lo leyó o no".

Acerca de la acción que culminó con la lesión de Zeballos, el zaguero explicó que fue "confiado en que llegaba primero a la pelota". "Vi la imagen un millón de veces: yo fui firme a la pelota, pero él me la punteó. Se ve claramente que yo voy primero a la pelota, porque si lo quiero lastimar voy con la plancha o algo. Voy a la pelota y lo agarro a él. En ningún momento quiero golpearlo, lastimarlo ni mucho menos", resaltó el ex Newell´s.