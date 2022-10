La foto que confirma los rumores sobre la llegada de Demichelis a River

La hermana de Martín Demichelis subió una foto a sus redes sociales que acerca cada vez más al exjugador a River tras la salida de Marcelo Gallardo.​​​​​​

Martín Demichelis está cada vez más cerca de ser el entrenador de River Plate luego de la repentina salida de Marcelo Gallardo del club. Su hermana Georgina dio un pequeño indicio más acerca de esto con una publicación que generó ilusión entre los hinchas del elenco "Millonario" que aguardan por la decisión final. Es que el portazo del "Muñeco" fue inesperado y todavía no está definido quien quedará en su lugar.

Mientras tanto, "Micho" continúa como director técnico de las inferiores del Bayern Munich y no dio muestras de tener las intenciones de volver como DT. Cabe destacar, que el ex defensor de la Selección Argentina tiene experiencia por su carrera, pero todavía no tanto recorrido como estratega. Sin embargo, fue su hermana la que abrió una puerta inesperada que aumentó las expectativas sobre la vuelta de un histórico.

El posteo que hizo Georgina es de una imagen de la etapa en la que Demichelis vistió la "Banda" entre 2002 y 2003. En la misma se lo ve junto a Andrés D'Alessandro, Franco Constanzo y Cristian Ledesma, tres ex futbolistas de la institución de Núñez que compartieron plantel con "Micho". Cabe destacar, que el zaguero jugó sólo 17 partidos en River y a los pocos meses de su debut se sumó al Bayern Munich.

En caso de que llegue, el exjugador del elenco alemán tendría un cuerpo técnico integrado por Germán Lux y algunos otros jugadores de River como podría ser el caso de Javier Pinola. En principio también se había hablado de la posibilidad de un retiro de Jonatan Maidana, pero lo cierto es que ese defensor central no quiere retirarse por el momento. De hecho, el campeón de la Copa Libertadores en 2015 y 2018 renovaría su vínculo por un año más.

El posteo de la hermana de Martín Demichelis

Un dirigente de River rompió el silencio y reveló los motivos de Gallardo para irse

Un importante dirigente de River Plate rompió el silencio y reveló los motivos por los que Marcelo Gallardo tomó la decisión de dejar el club tras ocho años y medio de gestión. La noticia de la salida del "Muñeco" sin dudas conmovió a todos los fanáticos del "Millonario" que soñaban con que continúe un año más, como también sucedió con los directivos. tras ocho años y medio de gestión.que soñaban con que continúe un año más, como también sucedió con los directivos.

"Vivo la salida de Gallardo como un proceso natural. Es una persona que estuvo casi nueve años en el lugar y es lógico que se canse. Siempre está la necesidad de de mirar más allá, pero la realidad es que se cansó. Su impronta es altísima, uno lo quiere desde lo humano y más allá del egoísmo que uno puede tener y desear que se quede de por vida, hay que entender que se desgaste", sostuvo Matías Patanian y atribuyó la decisión del DT al cansancio del largo proceso al frente del equipo.