La contundente decisión de Beligoy por el flojísimo trabajo de un árbitro del fútbol argentino

Darío Beligoy, desde la Dirección Nacional de Arbitraje, no designó nuevamente a un importante árbitro para dirigir la próxima fecha del fútbol argentino por su flojo desempeño.

Federico Beligoy tomó una contundente decisión con un árbitro del fútbol argentino por su accionar en los últimos partidos de la Liga Profesional. Si bien lo sucedido en uno de los encuentros de hace semanas atrás fue el detonante de esta determinación, al líder de la Dirección Nacional de Arbitraje no le tembló el pulso. De hecho, no es la primera vez que le pone este tipo de límites a las autoridades de los cotejos que se disputan en nuestro país.

El apuntado por el ex árbitro fue nada más y nada menos que Darío Herrera, por segunda semana consecutiva. Luego de lo que pasó en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors por el penal sancionado para el "Millonario" en el final y los no expulsados en los 90 minutos, el colegiado recibió la mencionada suspensión. La noticia inesperada fue que desde la dirigencia no le levantaron esta penalización y tendrá que esperar un tiempo más para volver a la actividad.

No es la primera vez que Herrera está en el ojo de la tormenta por su trabajo en el verde césped, pero esta vez fue mucho más allá. Por este motivo, el dirigente no tardó en dejarlo afuera de una nueva fecha del fútbol argentino por sus errores. El colegiado de 38 años se no tendrá la oportunidad de trabajar otra vez en el campeonato por lo que sucedió el pasado domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental y es una incógnita cuándo volverá.

Si bien los arbitrajes para los 14 partidos de la jornada n°17 ya están definidos, lo que aún no se sabe es si el polémico árbitro participará del VAR en alguno de ellos. Esto quedará en manos del propio Beligoy, quien tampoco se expresó luego de lo que pasó en cancha del "Millonario". Cabe destacar, que desde la Dirección Nacional de Arbitraje tampoco hicieron referencia al escándalo del final luego del penal pateado por Miguel Borja que terminó con varios expulsados de cada lado ni tampoco a los que no recibieron la roja.

El Consejo de Fútbol de Boca se la pudrió a Herrera

El penal cobrado a último momento por Darío Herrera en el Superclásico, sumado al resto de las decisiones con las expulsiones que no fueron sancionados fueron las razones principales del enojo. Si bien los jugadores del conjunto Xeneize se retiraron sin hablar, más allá de la frase de Sergio "Chiquito" Romero, el Consejo de fútbol fue muy duro con el arbitraje. El que habló del tema fue uno de los responsables del equipo de Boca.

En charla con ESPN, fue Raúl Cascini el que disparó munición muy gruesa contra el arbitraje y dejó en claro todo su inconformismo contra el referí, Darío Herrera. En charla con el canal deportivo, el "Mosquito" lanzó: "Las conclusiones son claras, la verdad es que estamos cansados de que cada vez que vamos a esa cancha nos sentimos perjudicados, como en el día de hoy también. Recordemos aquella vez de Rojo, hoy lo mismo".