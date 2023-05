La conmovedora frase de Alexis Sabella: "Gracias a Dios"

La conmovedora frase de Alexis Sabella, de Platense, tras el gol a Defensores de Belgrano por la Copa Argentina 2023. El volante habló tras una crisis personal y emocionó con sus palabras.

Alexis Sabella, mediocampista de Platense, emocionó a todos después de la victoria por 2-0 frente a Defensores de Belgrano por la Copa Argentina 2023. El jugador surgido en San Lorenzo pasó una crisis personal hace pocos días, la hizo pública a través de las redes sociales y ahora tuvo su revancha dentro de la cancha.

El volante de 21 años hizo el primer gol de penal y fue elegido como el mejor del encuentro en el estadio de Quilmes, donde el equipo dirigido por Martín Palermo avanzó a los 16avos de final del torneo nacional. Una vez culminado el duelo, en el campo de juego, la figura del "Calamar" se tomó un tiempo para recordar lo que le sucedió y demostrar su felicidad por una gran noche.

La emoción de Sabella, de Platense, tras la crisis personal: "El mejor médico"

En la entrevista con TyC Sports en Quilmes, el mediocampista declaró: "Venía de unos días muy difíciles, la verdad. Gracias a Dios tengo a mis compañeros, que a veces quizás son el mejor médico de uno". Además, resaltó que "el fútbol, la cancha, la pelota" lo "hacen sentir muy completo" y, al borde de las lágrimas, sentenció: "Estoy muy contento por ellos, por estos tres puntos y por el gol gracias a Dios".

Qué le pasó a Alexis Sabella, de Platense

A comienzos de abril de 2023, el volante recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@alexissabella40) para publicar una imagen de él en la cancha con la frase en inglés “It hurts me a lot not to have more desire (Me duele un montón no tener más ganas)”. Además, eliminó todas sus anteriores publicaciones y, como foto de perfil, se puso un fondo enteramente negro.

La ya mencionada frase la colocó también en su descripción. Todo esto, rápidamente, llamó la atención y preocupó a propios y extraños. Por suerte, lo que hizo en sus redes sociales se viralizó y al protagonista le llegaron miles de mensajes de apoyo y de aliento para lo que se viene en su incipiente carrera.

Sabella fue elegido el mejor jugador del partido de Platense por la Copa Argentina.

Quién es Alexis Sabella

El volante nacido el 20 de junio de 2001 en Florentino Ameghino, Provincia de Buenos Aires, se formó en San Lorenzo. Sin embargo, la poca continuidad en ese club hizo que lo cedieran a Platense hasta el 30 de junio de 2023. Con 37 partidos y 3 goles en "El Ciclón" entre 2020 y 2022, de a poco va sumando rodaje en "El Marrón" de la mano de Palermo, quien ya declaró en la conferencia de prensa que en la institución de Saavedra están con él "para todo lo que necesite".