La burla de River en el saludo a Boca por ganar la Copa Argentina

River picanteó a Boca en el saludo por la obtención de la Copa Argentina con una referencia al 9 de diciembre de 2018 cuando el "Millonario" ganó 3 a 1 en Madrid.

El ingenio argentino no tiene límites y quedó demostrado una vez más con una sutil cargada de River Plate a Boca Juniors, luego de que el "Xeneize" se consagrara campeón de la Copa Argentina. Pasaron pocos minutos desde que terminaron los penales en Santiago del Estero para que sea 9 de diciembre y el club de Núñez no perdió el tiempo: aprovechó la red social del pajarito para reírse del rival de toda la vida y sus hinchas no se quedaron atrás.

Sin dudas es una fecha más que especial para todo el pueblo "Millonario". Se cumplieron 3 años de aquel histórico Superclásico disputado en el Estadio Santiago Bernabeu, en el que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la Copa Libertadores con la victoria por 3 a 1 (5-3 en el global). Para la "Banda" fue el Superclásico más importante de la historia y cada aniversario lo festejan como tal.

Es importante destacar que en su momento, cuando los del "Muñeco" se quedaron con la Liga Profesional, no recibieron el saludo por parte del rival de toda la vida. Esta vez desde Núñez sí hubo mensaje al club de La Ribera por la obtención de la Copa Argentina, pero vino con un detalle que hace referencia a aquel recordado encuentro. Los hinchas se dieron cuenta y lo llenaron de comentarios.

"Felicitamos a @BocaJrsOficial por la obtención de la Copa Argentina 2021", escribieron desde la cuenta de Twitter de River. Sin embargo no fue lo que llamó la atención. Publicaron el tweet, que superó los 50.000 likes y los 10.000 retweets, a las 0:03, haciendo referencia al famoso "tercero" de Gonzalo "Pity" Martínez en Madrid que los consagró ante los ojos del mundo.

La Caravana Eterna de River del 9/12 al Estadio Monumental

Los hinchas se concentrarán a las 17:00 en el Obelisco y emprenderán camino hacia el Monumental para continuar con los festejos. Se espera que el número en la mencionada caravana supere las 50.000 almas. Para evitar problemas, ya que seguramente concurrirá una gran cantidad de público, hay preparados dos operativos policiales.

A las 20:00 abrirán las puertas del Estadio Antonio Vespucio Liberti para el ingreso de la gente. La entrada a la cancha será sólo para los socios del "Millonario" y para quienes sean miembros de la comunidad Somos River. Los que posean "Tu lugar en el Monumental" tendrán que confirmar su asistencia a través de la página web correspondiente.