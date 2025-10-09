Sorpresa de AFA: cambios de horarios en partidos por la Selección Argentina Sub 20

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió cambiar partidos del Torneo Clausura debido a la de la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile.

La AFA tomó una medida de último momento que afecta al fútbol argentino. Debido al encuentro de la Selección Argentina Sub-20 por los cuartos de final el Mundial de Chile, varios partidos del Torneo Clausura 2025 fueron reprogramados y ya se conocen los nuevos horarios.

Como el partido entre Argentina y México se jugará este sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20, y chocaba con algunos encuentros de la Primera División de nuestro país, la AFA informó, en su página oficial y en redes sociales, que tres encuentros que fueron corridos de horario.

La AFA cambió los horarios de 3 partidos del Clausura por la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Banfield vs. Racing a las 18hs del sábado 11 de octubre (estaba programado a las 19).

a las 18hs del sábado 11 de octubre (estaba programado a las 19). Belgrano de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata a las 22.15hs del sábado 11 de octubre (estaba a las 21.15).

a las 22.15hs del sábado 11 de octubre (estaba a las 21.15). Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Talleres de Córdoba a las 16hs del sábado 11 de octubre (estaba a las 16.45).

Además de estos tres partidos, el sábado también jugarán Vélez Sarsfield frente a Rosario Central, en Liniers. Sin embargo, este es el único choque de la jornada que no fue reprogramado, ya que no se se superpone con el de la "Albiceleste" frente a los mexicanos. Por otro lado, cabe recordar, que Boca - Barracas Central fue suspendido debido a la muerte de Miguel Ángel Russo y, por el momento, no tiene fecha onfirmada.

Cuándo juega Argentina vs. México, por los cuartos de final del Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugará el sábado 11 de octubre de 2025, desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play. La organización aún no definió quién será el árbitro encargado de impartir justicia.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Argentina 3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D.

3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D. Argentina 4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D.

4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D. Argentina 1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D.

1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D. Argentina 4-0 Nigeria | Octavos de final.

*Noticia en desarrollo...