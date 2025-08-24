Jugó contra Boca y River hace 10 años, descendió y ahora jugará un torneo amateur

Jugó en la Primera del fútbol argentino hace 10 años, ahora descedió y casi desaparece.

El declive absoluto de un humilde club del interior sacude al fútbol argentino, ya que en apenas una década pasó de jugar contra Boca Juniors y River Plate a tener que disputar ahora un torneo amateur en el Ascenso. El derrumbe total en esta oportunidad lo protagoniza nada menos que Crucero del Norte, el equipo de Misiones que llegó a la Primera en el 2014, bajó a la segunda justamente frente al "Xeneize" en el 2015 y ahora descendió desde el Federal A al Torneo Regional Amateur en el 2025.

El "Colectivero" perdió por 4-1 como local ante Boca Unidos de Corrientes y no pudo sostenerse en la tercera divisional, por lo que en los próximos meses participará en la cuarta categoría, que por el momento ni siquiera es completamente profesional. Si bien ya se había salvado milagrosamente en septiembre del 2024, en este caso no pudo repetir dicho logro y terminó "condenado" al tercer descenso en una década. De esta manera, el conjunto norteño abandonará los certámenes de plaza fija y conformará tanto el Torneo Regional Amateur como la Liga Posadeña 2026/2027.

La historia de Crucero del Norte: de jugar en la Primera División a descender a la cuarta categoría en sólo 10 años

La institución de Garupá (Misiones) tiene apenas poco más de 22 años de vida, ya que se fundó el 28 de junio del 2003. El club le pertenece a la empresa de colectivos de nombre homónimo, de ahí el apodo de "Colectivero". Acérrimo rival de Guaraní Antonio Franco de Posadas, también tiene como principales rivales a otros equipos de la zona del Litoral como Boca Unidos de Corrientes, Chaco For Ever y Sarmiento de Resistencia (Chaco).​

El derrumbe de Crucero del Norte en el fútbol argentino parece no tener fin.

La meteórica carrera de Crucero del Norte hacia la Primera División del fútbol argentino tuvo su máxima epopeya allá por el 30 de noviembre del 2014, cuando aplastó por 3-0 a Patronato de Paraná (Entre Ríos). En aquella ocasión, aprovechó la insólita decisión anterior de la AFA de Julio Grondona de que diez equipos ascendieran en el mismo momento para pasar a tener 30 conjuntos en la elite. Sin embargo, su campaña en la división principal fue paupérrima y descendió a la entonces Primera B Nacional a fines del 2015, luego de una caída ante Boca por 1-0.

A partir de ese entonces, todo fue en declive para el elenco misionero: volvió a descender en el 2017 desde la B Nacional hacia el Torneo Federal A. A finales del 2024 zafó con lo justo de bajar otra vez, situación que igualmente se terminó consumando en agosto del 2025 rumbo al Torneo Regional Amateur y la Liga Posadeña.