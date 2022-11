Javier Pinola se largó a llorar en vivo y anunció su retiro del fútbol: "Mis íntimos"

El defensor de River tomó la drástica decisión en la previa del último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario

En las últimas semanas se empezó a rumorear sobre la posibilidad de que Javier Pinola anuncie su retiro del fútbol para integrarse al cuerpo técnico de Martín Demichelis en River. El defensor confirmó, finalmente, que no jugará más de manera profesional y le puso punto final a su carrera. En el momento de anunciarlo, el capitán se largó a llorar y recordó su paso por la institución: “Ya les he comunicado a mi familia, a mis compañeros y al técnico que hoy va a ser el último partido de mi carrera".

En una entrevista con ESPN, Pinola agregó que le agradecía a todos los que lo acompañaron en su vida y recordó lo que significó llegar al club de sus amores: “Son lágrimas de alegría y orgullo por la carrera que siento que he hecho, que fue muy linda. He disfrutado muchísimo, tal vez a mi manera, tal vez concentrándome mucho en siempre estar a la altura, y bueno, hasta acá llegué, con 39 años, en el club que había soñado toda mi vida jugar, desde chiquito".

Asimismo, en la misma charla, Pinola quien ganó la final de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid contó: "No es algo que invento, no he necesitado vender nunca, solo mis más íntimos saben lo que yo sentía de chiquito". A lo largo de su vida, Pinola estuvo casi 22 años jugando al fútbol de manera profesional. Su carrera incluyó pasos por Nuremberg, en Alemania, y Rosario Central, club de donde salió. Con respecto a su futuro, no dio detalles sobre lo que puede ocurrir la semana que viene cuando Martín Demchielis tome el cargo de entrenador de River, aunque posiblemente se convierta en ayudante de campo.

En la charla agregó: "“Tengo un grupo bárbaro, que estuvo a mi lado. Creo que la decisión la tomé en los últimos días, necesitaba yo estar convencido y seguro. Nadie había influido en la decisión. Las ganas las tuve hasta el último día, sé que River exige mucho, hay que estar a la altura y yo me preparaba para eso, pero llega un momento en el que uno tiene que hacer un balance, un análisis, y ver si está dispuesto a seguir demostrando, porque cada partido yo lo sentía como el primero, más allá de mi edad, porque River te demanda competir y estar a la altura".

Demichelis, el nuevo DT de River: de ser arquero a quebrarse en vivo y ser padre en Alemania

Martín Demichelis está a punto de ser el nuevo entrenador de River, aunque no son muchos los que conocen su historia de vida completa. El exdefensor de la Selección Argentina será el reemplazante nada menos que de Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia del club. Desde el día en el que fue arquero hasta el momento en el que se quebró en vivo en la televisión y su vida familiar en Alemania tras el matrimonio con otra famosa: Evangelina Anderson.

Actualmente estratega de la Reserva de Bayern Munich, sus allegados afirman que el exjugador es cultor del perfil ofensivo de sus dirigidos. Le gustan los equipos protagonistas, con laterales que pasen al ataque, con la posesión bien marcada y con triangulaciones en ataque para buscar el arco rival permanentemente. Si bien prefiere el sistema táctico 4-3-3, se adapta al plantel con el que cuente, por lo que también ha utilizado el 4-2-3-1 y el 4-1-3-2 en las divisiones menores del elenco teutón.