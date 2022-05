Huracán quedó eliminado con Deportivo Madryn en la Copa Argentina

El partido se disputó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y el conjunto de Parque Patricios se quedó afuera.

Huracán, con la presentación de Claudio "Chacho" Cabrera como entrenador se enfrentó a Deportivo Madryn y perdió por penales. El conjunto de Parque Patricios cayó en tiros desde el punto del penal y, de esta forma, se quedó sin competencia nacional en la Copa Argentina.

El partido se disputó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, con arbitraje de Jorge Baliño. Ahora el ganador enfrentará en 16avos de final a Tigre o Los Andes, cuyo duelo todavía no tiene fecha confirmada. Actualmente Huracán quedó afuera y no tenía entrenador ya que Frank Darío Kudelka había presentado su renuncia. No obstante, para el próximo torneo, Diego Dabove fue confirmado como nuevo Director Técnico.

Este año, Deportivo Madryn ascendió a la Primera Nacional desde el torneo Federal a fines del año pasado y en la primera campaña de su historia en la segunda categoría del fútbol argentino está superando las expectativas. Luego de 16 partidos disputados, el "Aurinegro" se ubica en la novena posición (puestos de clasificación para pelear por un segundo ascenso) con 24 puntos.



El pasado viernes, el equipo chubutense rescató un empate 1-1 ante All Boys, uno de los animadores del torneo, en su visita a Floresta. Luego del partido, el equipo dirigido por Ricardo Pancaldo se instaló en Rosario y se entrenó en la Ciudad Deportiva del "Canalla".