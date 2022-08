Hinchas de Boca "agarraron" al hermano de Riquelme en plena calle: "No se aguanta más"

Los hinchas de Boca increparon a un allegado de Juan Román Riquelme en el partido ante Rosario Central por la Liga Profesional en La Bombonera.

Los hinchas de Boca Juniors increparon a una persona muy cercana a Juan Román Riquelme luego del empate sin goles ante Rosario Central en La Bombonera. Es que Hugo "Negro" Ibarra todavía no encuentra el equipo para el "Xeneize" y la situación en la Liga Profesional no es para nada buena. Para colmo, desde la dirigencia confían en el DT, quien seguirá en su cargo hasta el mes de diciembre.

Si bien el principal apuntado por las críticas de los fanáticos fue Jorge Amor Ameal, trascendió que los simpatizantes también apuraron al hermano de Román. En su salida de la cancha, pidieron respuestas sobre el flojo momento del plantel y explicaciones ante lo que deciden desde la cúpula. Es que no sólo lo que pasa en el verde césped es un gran problema, sino también el futuro incierto de Agustín Rossi, ya que todo indica que se irá.

"Al ídolo, salvo que descienda, va a ser muy difícil que lo insulten. Sí sé que pasó algo más el otro día. Además de lo que pasó con Ameal, cuando salía del estadio lo encararon al hermano de Riquelme. La gente ya se empezó a cansar de algunas cosas. Yo digo que al ídolo es muy difícil que lo toquen, el tema es cuando se empiezan a derrumbar las columnas de los costados", contó Fabio "Pipi" Novello en Radio La Red.

Y agregó: "Lo agarraron y le dijeron: 'Vos sabes bien y no se aguanta más, tienen que traer un técnico, déjense de joder'. Y a Riquelme tocarle al hermano es como tocarle el Talón de Aquiles. Le pueden tocar a (Raúl) Cascini, a (Jorge) Bermúdez que son las Torres Gemelas, pueden decir lo que quieran, pero cuando ya le tocan al hermano...". Es que la situación en Boca Juniors es por demás complicada y los directivos están entre ceja y ceja por sus decisiones.

Toti Pasman apuró a los hinchas de Boca y encendió la polémica

En el ciclo Acá hay buen fútbol, de Radio La Red, Juan Carlos "Toti" Pasman dio su parecer sobre el accionar del público "Xeneize" y fue bastante filoso. El presente del elenco "Azul y Oro" tampoco ayuda, ya que con Ibarra al frente todavía no levanta cabeza, se le hace difícil ganar de visitante y tampoco pudo contra el "Canalla" en su cancha. Por este motivo, "Toti" aprovechó una vez más para atacar al vicepresidente y al Consejo de Fútbol.

"No me gustó lo de la gente de Boca puteando a Ameal anoche. Me parece que Ameal no tiene nada que ver con el fútbol. Si realmente tienen lo que hay que tener reclámenle a Riquelme, porque putear a Ameal la verdad lo insulta cualquiera", sostuvo el periodista con respecto a la bronca de los hinchas con el mandamás de la institución. Claro que, ante la chance de postularse como futuro presidente del club, el primer apuntado por el periodista es justamente Román.