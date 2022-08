Toti Pasman apuró a los hinchas de Boca y encendió la polémica: "Pongan lo que hay que poner"

Juan Carlos "Toti" Pasman cruzó a los hinchas de Boca Juniors por no criticar a Juan Román Riquelme por el flojo momento futbolístico del equipo.

Juan Carlos "Toti" Pasman apuró en vivo a los hinchas de Boca Juniors. El controversial periodista mostró nuevamente su descontento con la gestión de Juan Román Riquelme y cuestionó a los fanáticos que insultaron a Jorge Amor Ameal durante el partido contra Rosario Central en La Bombonera. Con vistas a su posible candidatura en el 2023, el conductor no se guardó nada y apuntó también contra el ídolo.

En el ciclo Acá hay buen fútbol, de Radio La Red, Pasman dio su parecer sobre el accionar del público "Xeneize" y fue bastante filoso. El presente del elenco "Azul y Oro" tampoco ayuda, ya que con Ibarra al frente todavía no levanta cabeza, se le hace difícil ganar de visitante y tampoco pudo contra el "Canalla" en su cancha. Por este motivo, "Toti" aprovechó una vez más para atacar al vicepresidente y al Consejo de Fútbol.

"No me gustó lo de la gente de Boca puteando a Ameal anoche. Me parece que Ameal no tiene nada que ver con el fútbol. Si realmente tienen lo que hay que tener reclámenle a Riquelme, porque putear a Ameal la verdad lo insulta cualquiera", sostuvo el periodista con respecto a la bronca de los hinchas con el mandamás de la institución. Claro que, ante la chance de postularse como futuro presidente del club, el primer apuntado por el periodista es justamente Román.

Por otro lado, "Toti" Pasman agregó sobre el ídolo y sus compañeros en la dirigencia: "Si están disconformes por Ibarra, por 'Chiquito' Romero, porque se fueron Izquierdoz y Salvio, si las tenés bien puestas les digo a los hinchas de Boca quéjense de lo que se tienen que quejar que son Riquelme y el Consejo de Fútbol. ¿Cómo le van a decir algo a Ameal que no pincha ni corta en el fútbol".

Toti Pasman se lanzó a la política de Boca y destrozó a Riquelme

Juan Carlos "Toti" Pasman se lanzó a la política de Boca Juniors y destrozó a Juan Román Riquelme. El periodista demostró en varias ocasiones su descontento con la gestión del vicepresidente del "Xeneize" y, en esta ocasión, no descartó postularse en las próximas elecciones que se desarrollarán en 2023. De hecho, el conductor también contó con qué candidato opositor se siente identificado.

"Lo pienso más a largo plazo, pero no descarto el 2023 porque no me gusta nada la conducción Riquelme. Se cree el dueño del club, maneja a Ibarra a control remoto, contrata a Roncaglia mientras River trae a Borja y Solari. ¿Le quiere competir con Ibarra y Gracián? Es un chiste. Nos toma el pelo a los hinchas de Boca. Supuestamente saben de fútbol y dejaron libre a Nahuel Molina que se acaba de vender en 24 millones y va a jugar el Mundial, un papelón", sostuvo.