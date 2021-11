Gago quiere a una figura de Boca para reforzar a Racing

El entrenador de La Academia pretende sumar un nombre de jerarquía para el 2022.

El Racing dirigido por Fernando Gago ya está pensando en sumar refuerzos de jerarquía para el 2022 mientras juega las últimas fechas del Torneo Liga Profesional y por el momento está ingresando a la Copa Sudamericana por la tabla acumulada del año. La idea del entrenador que lleva dos partidos perdidos y uno ganado en la Academia es dar un salto de calidad el año que viene. Para eso pensó en un ex compañero suyo en la selección argentina como Éver Banega

El volante que empezó su carrera profesional en Boca Juniors está jugando en Al-Shabab de Arabia Saudita y tiene contrato hasta mediados de 2023. Esa es la prinicpal traba para su llegada al club de Avellaneda ya que en conversaciones con Gago el futbolista se mostró con ganas de volver a jugar en el fútbol argentino. Banega recaló en el equipo árabe luego de finalizar su vínculo con el Sevilla de España en 2020. Ya en enero de ese año viajó a Arabia para firmar su nuevo contrato que le ofrecía un salario casi tres veces superior al que recibía en el equipo andaluz. Desde que está en Al-Shabbab jugó 37 partidos, convirtió 10 goles y dio 14 asistencias. Usa la camiseta número 10 y es la gran figura del conjunto que está segundo en su liga.

Banega ganó la Copa Libertadores 2007 con el actual vicepresidente Xeneize Juan Román Riquelme de compañero y fue el encargado de reemplazar a Gago como volante central de Boca cuando Pintita fue vendido al Real Madrid. Luego compartieron plantel en la selección argentina de 2008 a 2017 y juntos ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. También fueron compañeros en el Valencia de España en la temporada 2012/2013. "Humanamente es una de las personas que mejor conozco y es un gran chico. He compartido mucho vestuario en la Selección", dijo Banega en 2012 para darle la bienvenida al equipo Che.

En caso de concretarse el regreso de Ever al fútbol argentino no sería la primera vez que ocurra en año mundialista ya que en 2014 jugó en Newell´s, club del que es hincha. En el inicio de aquel año su entrenador en Valencia Juan Antonio Pizzi avisó que no lo iba a tener en cuenta y Banega quería tener continuidad antes del mundial de Brasil 2014. Al final su rendimiento en el equipo rosarino no fue el esperado y Alejandro Sabella lo dejó afuera en el último corte definitivo de la lista, a la que ingresó en su lugar Enzo Pérez. En aquella oportunidad Boca no le abrió las puertas porque el entrenador Carlos Bianchi pensaba que ya tenía a Gago en esa posición. "Respeto la decisión. Con Fernando tenemos características parecidas, pero en el Valencia y en la Selección nosotros ya hemos jugado juntos. Mi representante habló con Boca, pero cuando lo estaban pensando, yo ya estaba cerrando todo con Newell's", aclaró.

Ahora el principal competidor para llevarse al volante de 33 años para Racing no es Boca sino el Celta de Vigo de España dirigido por un ex entrenador de La Academia como Eduardo Coudet. Según medios españoles estaría pensando en Banega para reforzar el mediocampo ante la posible salida del volante Fran Beltrán al Valencia.