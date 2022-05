Gago cruzó a un periodista que le preguntó sobre Boca: qué dijo el DT de Racing

La tajante respuesta del técnico de "La Academia" a un periodista que le hizo una pregunta sobre Boca. El picante momento que se vivió en la conferencia de prensa.

Boca eliminó por penales a Racing y pasó a la final de la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Una vez terminado el partido en el estadio de Lanús, los dos entrenadores se presentaron en la conferencia de prensa y, como era de esperarse, a Fernando Gago se lo vio muy fastidioso.

Dolido por la derrota por 6-5 en la tanda de penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos, el técnico de "La Academia" hizo un análisis del partido y respondió preguntas sobre el encuentro. Sin embargo, uno de los periodistas le consultó acerca de su pasado en "El Xeneize", algo que al exfutbolista no le gustó nada.

Tras la eliminación de Racing, Gago cruzó a un periodista que le preguntó por su pasado en Boca

El estratega del equipo de Avellaneda se molestó con uno de los periodistas presentes y no lo ocultó. Si bien la conferencia de prensa en Lanús estaba siendo tranquila y normal, sobre el cierre de la misma hubo una consulta que provocó el evidente fastidio del exjugador.

Fernando Gago cruzó a un periodista tras la eliminación de su Racing vs. Boca.

Fue entonces cuando el periodista tomó la palabra y dijo: "Apelo a tu paso por Boca, histórico... Sé que hoy estás en Racing, pero a lo largo de este semestre Boca no fue un equipo de un gran funcionamiento. Sin embargo, a los mejores equipos los terminó superando en cuanto al resultado: pasó con Estudiantes, con River, con Defensa y Justicia, con Racing también...". En ese momento, continuó y agregó: "Por tu experiencia, ¿a qué responde esta estadística?".

No obstante, no se encontró con la reacción que esperaba por parte de Gago, que con un rostro serio y de manera tajante le respondió: "No me corresponde hablar de Boca". Inmediatamente, el periodista le devolvió: "Y en cuanto a esta eliminación, ¿sentís que ahora te enfoca un poco más en la (Copa) Sudamericana?". "Y sí, porque es el único torneo que tenemos ahora...", completó "Pintita", muy molesto.

El análisis de Gago tras la eliminación de su Racing vs. Boca

Más allá de la bronca acumulada por haber quedado afuera del máximo certamen del fútbol argentino, el entrenador de "La Academia" valoró lo hecho por sus dirigidos en la cancha y remarcó: "Lo del equipo fue admirable, estoy muy orgulloso de todos. Me voy muy satisfecho con el rendimiento durante el partido".

"El deporte es así, a veces te toca ganar y a veces no. El fútbol tiene esto: no siempre gana el que mejor hace las cosas. Hoy nos tocó quedar afuera por penales y ya está", se resignó el exmediocampista que brilló con la camiseta de Boca.