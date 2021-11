Fue compañero de Messi, dejó el fútbol por un problema cardíaco y hoy dirige inferiores en Vélez

Con sólo 20 años, un exjugador de la Selección Argentina a nivel juvenil que compartió equipo con Lionel Messi y tenía un gran futuro se vio obligado a dejar el fútbol por un problema cardíaco y actualmente dirige inferiores en Vélez Sarsfield.

La afección cardíaca que sufrió Sergio "Kun" Agüero que lo marginará de las canchas por varios meses pegó fuerte en el fútbol. No es el primer caso, aunque por suerte el delantero mantiene las esperanzas de jugar nuevamente. Algo similar ocurrió en el fútbol argentino y es lo de Marcelo Bravo, una joven promesa de Vélez Sarsfield que jugó con Lionel Messi en la Selección Argentina juvenil y que dejó el fútbol a los 20 años por una dificultad en el corazón.

En agosto de 2005 Miguel Ángel Russo, por entonces técnico del "Fortín", fue el encargado de comunicarle la durísima noticia que cambiaría su vida. Días antes la rompió en un partido en el que el elenco de Liniers se impuso por 6 a 0 ante Gimnasia de La Plata pero la alegría lamentablemente duró poco. Los resultados de los estudios realizados en la pretemporada detectaron un problema cardíaco que terminó con sus sueños de futbolista.

"Sentía que había pasado mi período de adaptación y empezaba a aportar lo mejor de mí dentro de un equipo que tenía jugadores muy importantes. Dos días después me presenté a entrenar como siempre, se me acercó Miguel y me dice que no me cambie y que necesitaba hablar conmigo. Me comunicó que por ese problema tenía que dejar de jugar porque así lo decidió el Cuerpo Médico del club", recordó en una entrevista con TyC Sports.

"En un principio fue muy duro. Sobre todo los primeros seis meses siendo tan joven. Con el correr del tiempo empecé a encaminar un nuevo rumbo y hoy estoy muy bien en mi función de entrenador pudiendo trabajar con los chicos". Al poco tiempo de recibir la noticia se formó como DT y comenzó a trabajar con Russo. Hoy dirige la Cuarta División de Vélez, por donde vio pasar a jugadores que hoy se destacan en Primera como Thiago Almada.

Su recuerdo con Lionel Messi

Compartió con el mejor del mundo la Selección Argentina a nivel juvenil y contó en la mencionada nota lo que vivió junto a él: "Es una persona de las más sencillas que conocí dentro de este ambiente. Es tranquilo y muy humilde para lo que representa. En aquel momento ni hablaba pero todos sabíamos que era un jugador totalmente distinto y le iba a dar mucho al equipo. Es increíble haber jugado con él", señaló.

Marcelo Bravo junto a Lionel Messi

El llamado inesperado que recibió tras enterarse de su problema cardíaco

Si algo caracterizó a Diego Armando Maradona con sus colegas fue siempre estar presente en las malas situaciones. En este caso no faltó y en su momento habló con Marcelo Bravo para alentarlo: "Enseguida se comunicó conmigo, él siempre estaba atento a cualquier necesidad que pueda tener un jugador de fútbol. Lo voy a recordar de la mejor manera. Fue el número uno, el más grande de todos", culminó.