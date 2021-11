"Está cerrada...": la figura del fútbol argentino que anunció su venta al exterior

Uno de los más destacados futbolistas de la Liga Profesional adelantó que su pase está cerrado y que está disputando los últimos encuentros con su club. ¿De quién se trata?

Una de las máximas promesas jóvenes del fútbol argentino anunció su venta al exterior en una cifra millonaria. Se trata de Thiago Almada, mediocampista de Vélez Sarsfield.

Este domingo, luego de lo que fue el triunfo del Fortín por 2-1 ante San Lorenzo en el Estadio José Amalfitani, el jugador adelantó que éstos serán sus últimos partidos en Liniers, previo a lo que será su viaje a los Estados Unidos, donde se pondrá la camiseta del Atlanta United de la MLS.

Pese a que esto era algo de lo que se venía hablando y mucho desde hacía varios días, todavía ninguna de las partes se había expresado al respecto. Hasta que el volante tomó el micrófono y, en diálogo con ESPN, reveló que las negociaciones están definidas. "Ya está todo cerrado, pero todavía no se hizo oficial. Se me hizo difícil la decisión", comentó el jugador de 20 años.

"Me acuesto a la noche y el pensar en no venir más al Amalfitani y que mi familia deje de venir a la cancha se me hace bastante difícil. Ahora me queda disfrutar. Se van a hacer difíciles estos últimos partidos. Son muchos recuerdos. Me emociono y me cuesta hablar del tema", agregó el Guayo, que debutó en Primera División el 10 de agosto del 2018, en el duelo ante Newell's por la Superliga de aquel año.

A partir de este lunes, Thiago Almada estará trabajando bajos las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, en lo que será la antesala de la doble fecha de Eliminatorias de Conmebol ante Uruguay y Brasil. En esta LPF, el jugador de Vélez disputó 15 encuentros, todos como titular, y marcó 4 goles.

¿Por cuánto se irá Thiago Almada al Atlanta United de la MLS?

Si bien aún no se oficializó la operación, y con esto las cifras por las que se dará el traspaso del joven a los Estados Unidos, el acuerdo rondaría los 16 millones de dólares. Esto simbolizará un acuerdo histórico no solamente para Vélez, sino también para todo el fútbol argentino. Allí, el jugador firmaría un contrato por cinco años.

Allí compartirá plantel con otros argentinos, como lo son Marcelino Moreno, ex Lanús, Ezequiel Barco y Alan Franco, ambos con recordados pasos por Independiente. A éstos hay que sumarles Santiago Sosa, Franco Ibarra y Rocco Ríos Novo, compatriotas que forman parte de la Reserva del equipo que milita en la MLS.