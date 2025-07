Estudiantes vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025: hora, TV en vivo y streaming

Estudiantes vs Huracán por el Torneo Clausura 2025: cuándo juegan

Estudiantes se juega mucho más que tres puntos cuando reciba a Huracán este lunes, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2025. El Pincha atraviesa su momento más crítico en años, con una racha de 12 partidos sin victorias a nivel local que pone en jaque la continuidad de Eduardo Domínguez. El Globo por su parte busca recuperarse de la derrota que sufrió en la primera fecha y sabe que este partido puede ser un punto de inflexión en el semestre.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Huracán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes de La Plata vs. Huracán?

El partido entre Estudiantes de La Plata y Huracán por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este lunes 21 de julio de 2025, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro principal del partido será Fernando Echenique.

El conjunto platense llega a este compromiso en su peor momento deportivo de los últimos años. Estudiantes acumula una preocupante racha de 12 partidos sin victorias a nivel local que tiene al borde del abismo la continuidad de Eduardo Domínguez. La crisis se profundizó tras la derrota 1-0 ante Unión en la fecha inaugural del Clausura y la caída en la final de la Supercopa Internacional contra Vélez, resultados que encendieron todas las alarmas en el seno del club.

La situación se complica aún más para Domínguez, quien no podrá dirigir desde el banco debido a una suspensión y deberá seguir el partido desde una de las cabinas del estadio. En su lugar, será su ayudante Leandro Díaz quien se haga cargo del equipo durante los 90 minutos. El técnico ha probado variantes importantes en los entrenamientos, incluyendo a Ramiro Funes Mori como defensor central en una línea de tres junto a González Pirez y Núñez, buscando soltar más a los laterales y darle mayor solidez defensiva al equipo.

Las declaraciones del presidente Juan Sebastián Verón fueron lapidarias y dejaron en claro que el futuro del entrenador está en juego: "Hay que saber hasta dónde, hay que entender. Si esto sigue así, se va a tener que dar la salida. Si no va, no va". El mensaje interno fue claro: no se estirará una agonía si el proceso no fluye, y este partido ante su ex club podría ser determinante para definir la continuidad del ciclo más largo de Domínguez como entrenador.

Por su parte, Huracán llega a La Plata también sin puntos tras la primera fecha tras la derrota por 3 a 0 ante Belgrano en condición de local. El Globo, dirigido por Frank Kudelka, mantendrá su esquema 4-2-3-1 pero con modificaciones importantes en la alineación titular. Sebastián Meza será el arquero del equipo, mientras que en el mediocampo la dupla formada por Leonel Pérez y Leonardo Gil buscará darle equilibrio y control al juego.

Las ausencias por lesión de jugadores como Hernán Galíndez, Daniel Zabala y Nicolás Goitea obligaron al cuerpo técnico a rearmar la lista de convocados. En el ataque, Erik Ramírez será la referencia principal, acompañado por Matko Miljevic y Gabriel Alanís en el frente ofensivo. Kudelka dejó en el banco a Ramón Ábila, quien podría sumar minutos importantes en el segundo tiempo si el desarrollo del partido lo requiere.

El historial entre ambos equipos favorece ligeramente a Estudiantes, que registra 2 victorias contra 1 de Huracán, con 2 empates en los enfrentamientos más recientes. Sin embargo, este duelo tiene un condimento especial: Huracán es el ex club de Domínguez, precisamente el rival contra el que empezó su exitosa etapa en el Pincha en 2020. La ironía del destino hace que este encuentro, que podría definir su continuidad, sea ante el mismo equipo que marcó el inicio de su ciclo más prolongado como entrenador.

Formaciones probables de Estudiantes de La Plata y Huracán

Domínguez tendrá varias bajas importantes para este encuentro decisivo. Ezequiel Piovi y Gabriel Neves están descartados por lesión, lo que obliga al entrenador a buscar alternativas en el mediocampo. La principal duda está en el lateral derecho, donde Eric Meza no llega en buenas condiciones físicas y será evaluado hasta último momento. Si no puede jugar, su lugar lo ocupará Román Gómez.

En la defensa, Domínguez podría apostar por un cambio de esquema táctico, utilizando una línea de tres defensores centrales con Ramiro Funes Mori, Gastón González Pirez y Santiago Núñez. Esta variante le permitiría liberar más a los laterales Santiago Arzamendia y Meza (o Gómez), dándole mayor proyección ofensiva al equipo. En el mediocampo, Christian Medina podría regresar al once titular en lugar del lesionado Piovi, mientras que José Sosa también tiene chances de ingresar por Farías.

Por el lado de Huracán, Kudelka confirmó que mantendrá el esquema 4-2-3-1 que viene implementando, aunque con nombres diferentes respecto a otros compromisos. El entrenador del Globo no podrá contar con tres jugadores importantes: los lesionados Hernán Galíndez, Daniel Zabala y Nicolás Goitea, ausencias que modificaron tanto la formación titular como la lista de suplentes.

En el arco estará Sebastián Meza, mientras que la defensa estará conformada por Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Mario Paz y César Ibáñez. El mediocampo tendrá como principales referencias a Leonel Pérez y Leonardo Gil, dupla que buscará darle equilibrio al juego. La línea ofensiva estará integrada por Leonardo Sequeira, Matko Miljevic y Gabriel Alanís, con Erik Ramírez como único delantero de área. Ramón Ábila quedó entre los suplentes y podría ser una alternativa importante durante el partido.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Santiago Núñez, Gastón González Pirez, Ramiro Funes Mori, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Christian Medina, José Sosa; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Mario Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Leonardo Sequeira, Matko Miljevic, Gabriel Alanís; Erik Ramírez.

Estudiantes de La Plata vs. Huracán: ficha técnica