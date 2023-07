Escándalo en el fútbol argentino: en Newell's explotaron tras otro gol anulado en la derrota con Boca

Newell's perdió ante Boca Juniors en la Bombonera en la penúltima fecha de la Liga Profesional, pero hubo polémica y escándalo por un nuevo gol anulado a la "Lepra".

Newell's perdió 2 a 1 contra Boca Juniors en la Bombonera y hubo polémica por un nuevo gol anulado a la "Lepra". Luego de que Fernando Echenique sancione una infracción que invalidó el gol del descuento del conjunto visitante, las redes explotaron con distintos comentarios contra el arbitraje en general, ya que no es la primera vez que esto sucede a lo largo de la actual Liga Profesional de Fútbol. De hecho, fue el quinto tanto no convalidado para el conjunto rosarino a un mismo futbolista.

El que sufrió este momento otra vez fue el delantero paraguayo Jorge Recalde, quien definió de cabeza y dejó sin chances a Javier García. Sin embargo, luego del centro de Cristian Ferreira el colegiado advirtió una falta de Guillermo Ortiz sobre Nicolás Valentini que dejó sin efecto lo que vino después. Para colmo, el defensor del "Xeneize" cabeceó al medio del área y la pelota derivó en el goleador guaraní, quien otra vez no pudo festejar -aunque sobre el final sí marcó-.

Por quinto partido consecutivo, Newell's se vio perjudicado por los goles anulados y uno de sus referentes fue quien más molesto se mostró en las redes. Ignacio "Nacho" Scocco publicó un furioso tweet contra el arbitraje tras lo sucedido contra Boca: "¿Otro más? Déjense de joder. Dan vergüenza. Son un desastre todos, no se salva nadie. El VAR en el fútbol argentino es lamentable".

Por si esto fuera poco, los números no favorecen para nada a los comandados por Gabriel Heinze con respecto a las fechas finales de la Liga Profesional de Fútbol. De los últimos 15 puntos en juego en los compromisos disputados sólo sumó 5 y perdió la oportunidad de quedar mejor posicionado de cara a las copas internacionales. La primera ocasión en donde el arbitraje le jugó una mala pasada a Recalde y el resto del equipo fue contra Gimnasia y Esgrima La Plata, donde igualaron 2 a 2, días después cayeron 2 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, vencieron por el mismo resultado a Independiente, igualaron sin goles contra Atlético Tucumán y por último no pudieron contra el "Xeneize".

La bronca de Gabriel Heinze tras el arbitraje en el duelo contra Boca

Quien habló una vez culminado el encuentro contra el "Xeneize" fue nada más y nada menos que Gabriel Heinze, DT de la "Lepra". Ante lo vivido durante el duelo, el "Gringo" esbozó: "Sobre la jugada y otras manos ya no me interesa decir nada. El día que tenga que decir algo lo voy a decir. La verdad no me produce nada. Estoy más preocupado por otras cosas". Además, el exjugador de la Selección se hizo cargo de la situación del equipo y lanzó: "Los jugadores no tienen nada que ver. Tengo argumentos para sostener esto que digo. El partido lo pierdo yo".

Tras quedar sin chances matemáticas de meterse en la zona de copas -al menos por este campeonato-, Newell's apuntará con todo en la Sudamericana, donde enfrentará a Corinthians por los octavos de final de dicho certamen. El conjunto brasileño dejó en el camino a Universitario de Perú y el próximo martes 1° de agosto se verá las caras con los rosarinos en el cruce de ida -una semana después se disputará la vuelta-, quienes estuvieron entre los mejores en la fase de grupos. Antes de este compromiso, los de Heinze recibirán a Talleres de Córdoba y el estratega afirmó que es muy posible que opte por la rotación teniendo en cuenta el cotejo ante el "Timao".