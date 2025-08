Escándalo con Foster Gillett: denuncian que la "plata nunca llegó" a Rampla Juniors

El empresario Foster Gillett volvió a protagonizar un nuevo papelón en Rampla Juniors. El estadounidense es apuntado, nuevamente, por las múltiples deudas que tiene Rampla Juniors y por la situación que puede dejar al club uruguayo en Tercera División por primera vez en su historia. La deuda que necesita pagar si o si el conjunto uruguayo para sobrevivir es de 90 mil dólares, una cifra irrisoria para el fútbol mundial.

El equipo tiene su sede social frente al Río de La Plata y es uno de los principales apuntados poo las Sociedades Anónimas Deportivas, principalmente por lo valiosos de esos terrenos. Según pudo averiguar El Destape, la deuda que necesita saldar Rampla Juniors antes del viernes es, si o si, de 90 mil dólares. Si eso no aparece, Rampla Juniors tendrá un descenso administrativo, en definitiva, "por escritorio".

En este sentido, desde el medio partidario uruguayo, "Espacio Picapiedra" denunciaron charla con "Siempre al diez", el programa de Ezequiel Fernández Moores que la deuda no solo tiene que ver con eso, si no también que se le deben tres meses al "cuerpo técnico, tres meses al cuerpo técnico femenino, tres meses al de juveniles y así mucho más a otros administrativos". Camilo Acevedo, quien es responsable del medio, por su parte indicó que hasta el momento "el dinero no ha llegado".

Una situación que empieza a crecer y a complicarse tiene que ver con que el dinero nunca llega. "Siempre dice que la plata va a estar la próxima semana, pero la semana siguiente nunca aparece, la posponen y ahora tienen una fecha límte, pero si Rampla no paga. Va a a haber un descenso por escritorio". En este sentido, otro de los problemas más grandes parte por que la Asociación Civil de Rampla Juniors es el que se está haciendo cargo de las deudas que está generando la Sociedad Anónima Deportiva cuando, en principio, iba a a ser al revés. "No se está cumpliando lo que ellos dijeron, porque si ahora la empresa decide irse, Rampla Asociación Civil es la que tiene que asumir todas las deudas".

Humberto Grondona, director deportivo de Rampla, explotó contra Gillett y la dirigencia: "Giles"

Mientras el propietario de la institución continúa sin aparecer, Humberto Grondona, quien asumió como director deportivo gracias a Tofoni, disparó contra él luego de la derrota contra Atenas en condición del local: "El domingo después del partido en una reunión se le trasmitió a Foster Gillett las inquietudes que tiene que cumplir y esperemos. Acá no hay que enojarse. Si vos asumiste la responsabilidad de meter una SAD en un club, tenés que responder, y se terminó. Y después, si se quiere ir, que se vaya. Pero ahora tiene que responder. Tampoco se puede manejar un club a 20.000 kilómetros donde capaz que estás tomando solo o esquiando, y nosotros estamos poniendo la cara permanentemente".