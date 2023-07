El sorpresivo palazo de un campeón con Boca para la dirigencia Xeneize: "En ocasiones"

Un exjugador de Boca Juniors lanzó un sorpresivo palazo en sus redes sociales para la dirigencia del club "Xeneize".

Un futbolista con pasado en Boca Juniors, donde gritó campeón, lanzó un palazo para la dirigencia del "Xeneize". Si bien no dio nombres, el jugador sí dejó en claro lo que opina con respecto a su salida de la institución y lo que eso generó. Es que, a pesar de que tuvo buenos rendimientos hasta su último partido en febrero del 2022, el joven continuaría su carrera en otro equipo grande del fútbol argentino.

Se trata de Agustín Almendra, quien realizó una publicación en su cuenta de Instagram y rompió el silencio antes de concretar su llegada al Racing de Fernando Gago. El volante escribió un extenso texto en el que se refirió tanto a los fanáticos del elenco "Azul y Oro" como también a la cúpula. Por supuesto, esto generó tanto que miles lo apoyen como que otros comenten en su contra por sus cruces con los directivos y la situación que derivó en su despedida.

"Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona. Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me acompañaron en este camino: compañeros de equipo, cuerpos técnicos, utileros y todos los empleados del club", comenzó Almendra en su posteo que incluyó fotos suyas en el "Xeneize" y hasta una con Juan Román Riquelme.

Por otro lado, se refirió a los simpatizantes de la institución y lanzó el palazo para la dirigencia: "Quiero disculparme con los hinchas, ya que en ocasiones cometí errores, pero me voy de este club con los mejores recuerdos. Los verdaderos hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria. De corazón, muchas gracias a todos los 'bosteros'".

Los números de Agustín Almendra en Boca Juniors

Con respecto a las estadísticas de Agustín Almendra en Boca Juniors, poco después de lo que fue su debut en Primera División se convirtió en un hombre fundamental en el conjunto "Azul y Oro". Las lesiones le impidieron estar en varios partidos, pero igualmente se destacó en cada presencia que tuvo. Desde su presentación en 2018 acumula un total de 69 partidos jugados, 6 goles y 4 asistencias.

Los títulos de Agustín Almendra con la camiseta de Boca Juniors

Superliga Argentina 2017/2018

Supercopa Argentina 2017

Superliga Argentina 2019/2020

Copa de la Liga 2021

Copa Argentina 2019/2020

El guiño previo de Agustín Almendra a Racing

La foto en cuestión que subió el joven mediocampista se dio durante el partido entre Racing y Huracán por la novena fecha de la Liga Profesional del 2022. En ese momento, el crack dejó entrever que quería vestir la camiseta de la "Academia" y no es la única vez que lo hizo. Claro que, todo dependerá de lo que lo que suceda una vez que lleguen a un acuerdo y el jugador firme su contrato.