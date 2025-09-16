El presidente de Chacarita volvió a atacar a los jugadores con un fuerte mensaje: "A la cara"

El presidente de Cahacarita atacó una vez más a sus jugadores con un contundente mensaje por los malos resultados.

En la Primera Nacional del fútbol argentino, Chacarita pasó a ser protagonista no por lo que sucede dentro de la cancha, sino por el escándalo mediático que desató en las últimas horas. El presidente del "Funebrero", Néstor Di Pierro, volvió a atacar los jugadores del plantel con un duro mensaje por lo malos resultados que acarrea el equipo, luego de haberlos tratados de "cagones" horas antes.

En una entrevista este martes con el programa radial No veo la hora de DSports Radio, Di Pierro, lejos de calmar los ánimos por los exabruptos del lunes a una radio partidaria, redobló la apuesta. “Los jugadores deben tener uno de los mejores lugares para entrenar, tienen los salarios al día, van a los mejores hoteles, concentramos de local y visitante, tienen premio por partido ganado y empatado. ¿Qué más tengo que decirles?", comenzó diciendo el dirigente.

"Tienen todos los elementos necesarios, psicólogos y nutricionistas. La dirigencia y la gente hace mucho esfuerzo y no nos devolvieron absolutamente nada. Me duele que la gente se vaya llorando como lo hizo el domingo. Hace ocho o nueve partidos que venimos así. Antes el problema era el técnico porque no tenía diálogo con los jugadores, ¿ahora cuál es el problema?”, agregó el presidente, que causó un revuelo en el club de San Martín por sus fuertes declaraciones.

En el mismo sentido, sobre el momento que vive el equipo, con 7 partidos sin ganar, expresó: “Los jugadores son empleados del club, no los dueños, no nos equivoquemos. El ADN de Chacarita no es para cagones. Antes, cuando venían a jugar a San Martín, sabían que la iban a pasar mal futbolísticamente. Chacarita hacía sentir la localía. ¿A usted le parece que un equipo que juega con 15 mil personas que alientan todo el partido no merece que deje la vida? Podés ganar, empatar o perder, pero no podés regalar la actitud y la dignidad".

Di Pierro, presidente de Chacarita, volvió a destrozar a los jugadores del club.

En la actualidad, "Chaca" se ubica octavo, en el último puesto que accede al reducido, pero el presidente hizo hincapié en el aspecto mental de una forma vehemente. “Que vayan a ver al psicólogo. Hace ocho partidos que le pusimos uno para ver qué les pasaba. Les vamos a tener que contratar un instituto psiquiátrico para ver cómo es la cosa. Todos tenemos problemas en la vida particular, no solo los jugadores".

"Hace ocho o diez partidos que tienen psicólogo, ¿cuál es el problema? Parece que fueran dioses los jugadores. Somos demasiado buenos los dirigentes, damos muchos mimos. A veces hay que ser más duros. Los jugadores pasan, pero la institución queda. Yo voy a pasar, pero la camiseta de Chacarita no se mancha con nada”, argumentó Di Pierro, quien reconoció que ya se cruzó con algunos jugadores tras sus palabras.

Incluso, el mandamás de Chacarita expresó que su enojo no es con todos los jugadores, reconoció que algunos futbolistas del plantel le reconocieron que estuvo acertado en sus dichos y agregó: "Estoy convencido que algunos jugadores resignaron plata para jugar en Chacarita y ascender. Pero para ascender hay que jugar, poner garra, corazón y actitud. ¿Es culpa de la CD que estemos octavos? Yo goles no hago, eh. ¿Cuándo van a hacer autocrítica? Podés tener un mal día o un mal partido, pero no podés jugar diez partidos sin tener actitud”.

Para finalizar, Di Pierro afirmó que tendría un careo con el plantel: "Si me viene a encarar algún jugador, lo miraré a la cara, a los ojos y le diré que yo también estoy molesto como los hinchas porque hacemos un esfuerzo enorme para que no les falte nada, que lo único que tienen que hacer es jugar y no lo están haciendo. Tienen que agachar la cabeza”