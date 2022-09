El picante descargo de Enzo Pérez por los rumores de crisis en River: "Que se haga cargo"

Enzo Pérez realizó un picante descargo tras los rumores de crisis en el vestuario de River Plate por las discusiones con Marcelo Gallardo y sus compañeros. El experimentado volante del "Millonario" no se guardó nada.

Enzo Pérez realizó un picante descargo sobre los rumores de crisis en el vestuario de River Plate luego de la aplastante victoria ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina. El volante respondió ante la pregunta de un periodista acerca de si necesitaba aclarar lo sucedido y no se guardó nada. De esta manera, desmintió el cruce que, según trascendió, tuvo con Marcelo Gallardo en el vestuario tras el empate 0 a 0 ante Arsenal por la Liga Profesional de Fútbol.

"El técnico de River se dirige a Beltrán y le recrimina cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico. Aparentemente, el modo, tono o forma no fue el mejor. El que interviene, y acá es la cuestión, en ese momento de reto del técnico al delantero es Enzo Pérez. Se dio un cortocircuito fuerte, de una relación tirante entre Gallardo y Pérez por el reto del DT para Beltrán", contó el periodista Pablo Ladaga acerca de dicha discusión. El mediocampista le respondió de manera tajante.

"No tengo que aclarar nada, porque yo sé muy bien como me comporto, cómo soy, las cosas que digo y las cosas que demuestro siempre lo hago para el bien del grupo y para el bien de todos. Sabemos dónde estamos, sabemos que por ahí se dicen algunas palabras de más o algunas palabras de menos", lanzó Enzo Pérez acerca de estos rumores que invadieron al "Millonario" tras la igualdad ante el conjunto del Viaducto el pasado 17 de agosto.

Por otro lado, el mediocampista agregó: "Sinceramente no me gusta salir a aclarar cuando pasan este tipo de cosas porque le dan de comer a gente que no tiene ningún tipo de sentido. Yo respeto a todas las profesionalidades y cada uno que se haga cargo de las cosas que dice. Yo de mi parte me hago cargo de lo mío y de lo que represento para esta institución".

Franco Armani salió lesionado y hay preocupación en River: qué le pasó

El duelo entre River y Defensa y Justicia tuvo dos momentos complicados y picantes entre ambos planteles. Más allá de esta situación, hubo una situación en medio del encuentro que alarmó al plantel "Millonario", Franco Armani, quien cumplió 200 partidos con el buzo de arquero de la "Banda" salió lesionado del campo de juego. En su lugar ingresó Ezequiel Centurión en lo que fue un cambio llamativo en el entretiempo.

El portero tuvo que salir del verde césped después de un golpe tras un choque con el "Yacaré" Herrera. El número 1 de River tuvo que ser reemplazado y se transformó en una preocupación para Marcelo Gallardo, que optó por enviar a la cancha al joven Centurión. De igual forma, el suplente atajó de una buena manera y durante el encuentro llevó tranquilidad a todo el equipo.