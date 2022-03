El pedido especial de AFA y Agremiados por los argentinos que jugaban en Ucrania

La AFA, junto a Futbolistas Argentinos Agremiados hicieron un pedido especial ante la FIFA por los jugadores de nuestro país que se desempeñaban en Ucrania.

La Asociación de Fútbol Argentino, junto a Futbolistas Argentinos Agremiados, tomó una decisión con respecto a los jugadores de nuestro país que se desempeñaban en la liga de Ucrania. La guerra con Rusia tuvo y tiene consecuencias para todos ellos y hoy buscan un lugar donde continuar su carrera. Es por eso, que la entidad madre del mencionado deporte elevó un pedido a la FIFA para cumplir con el deseo de los afectados.

Fabricio Alvarenga, Francisco Di Franco y Claudio Spinelli son los tres argentinos que disputaban el torneo ucraniano y que escaparon de la guerra. Claro que, ahora su futuro dependerá de lo que diga la FIFA, de quien se espera una pronta respuesta. El futbolista restante es el exvolante de Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro, Gerónimo Poblete, quien se encuentra en viaje por Europa para huir de Ucrania al igual que su esposa y dos hijos.

El pedido que hicieron en conjunto la AFA y Agremiados consta en que los jugadores que vienen de pasar un momento realmente olvidable por la guerra, puedan jugar nuevamente en el fútbol argentino. La idea es que se reabra el mercado de pases sólo para que ellos consigan un club donde desempeñarse. Si todo esto sale bien, los cuatro afectados disputarán la Copa de la Liga Profesional o mismo, algún torneo de carácter nacional o internacional.

No hay dudas que la decisión que tomó la Asociación de Fútbol Argentino en esta ocasión es más que acertada. Sin embargo, hay otro inconveniente para que los futbolistas firmen un vínculo en el país. Ninguno de los cuatro está en libertad de acción y todos tienen un contrato firmado con un club ucraniano. Debido a esta razón, desde las instituciones dueñas de sus pases tendrán que autorizarlos para que jueguen en nuestro país, lo cual complica las cosas.

Claudio Spinelli regresó a Argentina

En los primeros días de la guerra se conoció el caso de Claudio Spinelli. Su padre habló con varios medios y contó el paso a paso de su hijo para salir de la zona de conflicto. Finalmente lo logró, volvió a nuestro país y una de las primeras notas que dio fue para ESPN F90. "Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez después de todo lo que pasé. Fueron muchas cosas y todavía no caigo", aseguro.

"Cuando pasé la frontera con Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que fue el desafío más grande de mi vida. Tengo mucha suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y tampoco va a poder hacerlo. Si no aprendo y bajo los brazos después de esto no sería un agradecido con la vida. Estoy preparado para lo que se viene", concluyó.