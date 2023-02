El mal momento de Ibarra por los resultados en Boca: "Me preocupa"

Hugo Ibarra no la pasa nada bien por los resultados adversos de Boca en la Liga Profesional y lo dejó en claro en la previa del duelo ante Platense del próximo sábado en la Bombonera.

Hugo Ibarra reveló el mal momento que atraviesa por los resultados adversos de Boca Juniors en la previa del duelo ante Platense por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El cruce que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de febrero en la Bombonera sin dudas será clave para la continuidad del DT, ya que sus dirigidos ganaron sólo un partido en lo que va del 2023. Mientras define el equipo, el "Negro" se refirió a cómo prepara todo para enfrentar al "Calamar".

La derrota por 2 a 1 con Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes complicó los planes del estratega para el futuro y lo obligó a pensar en posibles modificaciones para medirse ante los dirigidos por Martín Palermo. Tal es así, que implementaría varios cambios con el fin de mejorar el rendimiento en el campo de juego. Por este motivo, y ante las incógnitas en la formación, el entrenador no se guardó nada.

"Del equipo me preocupa prácticamente todo, pero lo tengo que trabajar con ellos en la semana y día a día. Y ojalá que los fines de semana se pueda dar. A veces lo hacemos muy bien en los entrenamientos y después no sale bien el fin de semana. Me quedo con algunos de los pasajes del primer tiempo y hay que sostenerlo en el segundo tiempo", sostuvo Hugo Ibarra acerca del nivel de sus dirigidos.

Por otro lado, el DT agregó: "No voy a ir a lo puntual, eso lo trabajo día a día. Sí hay cosas que lo vamos viendo en la semana y queremos llevarlo a cabo a ver si nos sale, nada más. No voy a hablar de forma individual, sé internamente del grupo. Lo que tenga que hacer lo haré, pero tengo tres días para pensar en el equipo y trabajarlo. Pienso en todo. Sin dudas que hay cambios obligados. Si yo les digo que va a haber cambios le voy a estar facilitando el trabajo a Martín (Palermo)".

El análisis de la derrota con Talleres y el cruce ante Platense

En un principio, Hugo Ibarra reveló el motivo por el cual no habló tras la caída ante la "T" en el Kempes: "A veces hay que tener la cabeza fría, no estaba en condiciones y quería pedirle disculpas a todos ustedes porque siempre hablo. Duele muchísimo la derrota, sé perfectamente que no jugamos un buen partido. Después de tres meses de inactividad es difícil para el jugador rendir de una buena manera. Tengo la tranquilidad que va a salir bien y solamente hay que tener paciencia".

Con respecto al cruce que tendrá con el equipo que dirige Palermo, el entrenador de Boca sostuvo: "Jugar contra Platense y con nuestro público en casa es un partido importante. Vamos a salir a ganar y seguramente si lo logramos vamos a tener una semana tranquila para poder trabajar de otra manera. Y ojalá podamos jugar bien también, que es lo que queremos todos. Soy el primero que quiere que juegue bien el equipo y soy responsable cuando no lo está haciendo". Además, todavía no confirmó el equipo y se refirió a los jóvenes del plantel: "Si te digo los nombres estoy dando parte del equipo. Yo más que nadie conozco a los jugadores. A veces si me pongo a pensar, porque a todos nos pasó jugar de joven, y cuando a veces no rendís te caen encima".