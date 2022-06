El gran gesto de Boca Juniors con un hincha al que le vendieron entradas truchas

Desde la dirigencia de Boca Juniors tuvieron un emotivo gesto con un hincha al que lo estafaron con entradas truchas para el partido de Copa Argentina ante Ferro.

Boca Juniors tuvo un emotivo gesto con un hincha al que estafaron vendiéndole entradas truchas para ver al equipo ante Ferro Carril Oeste por Copa Argentina. La hija de Antonio, el fanático "Xeneize", publicó un descargo en sus redes que luego compartió un medio partidario del club. Esto se hizo viral y desde la institución boquense actuaron rápidamente. De esta manera, el hombre cumplirá el gran sueño de su vida.

"Tenés que ser una lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la policía que no puede entrar porque son truchas las entradas cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo porque se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada TRUCHA, no pudo entrar al estadio. La policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados", escribió la familiar del simpatizante.

Rincón bostero compartió la publicación para difundir lo que sucedió y cumplieron con el objetivo. El club se puso en contacto con el hincha y el próximo miércoles 16 de junio, cuando Boca reciba a Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, Antonio conocerá La Bombonera. Minutos después de recibir el emotivo gesto por parte del "Xeneize", el propio fanático expresó su alegría.

"Como dije anteriormente les agradezco a todos y de todo corazón. Voy a cumplir el sueño desde niño, porque de los 4 años soy hincha de Boca. Y me voy a sentir bien a pesar de lo que pasó acá. Pero les agradezco a todos", sostuvo feliz y entre lágrimas de emoción el simpatizante, en un video compartido por el mencionado medio.

Graves incidentes en la popular de Boca: golpes de puño y patadas entre hinchas

Instantes antes al comienzo del encuentro entre Boca Juniors y Ferro por los 16vos de Copa Argentina en La Rioja, hinchas del "Xeneize" se pelearon por la colocación de una bandera. La transmisión captó el momento donde un grupo de fanáticos protagonizó un hecho muy violento que incluyó golpes de puño y patadas, particularmente a un hombre que vestía una camiseta amarilla.

Faltaban 10 minutos para que el árbitro del partido, Hernán Mastrángelo, diera el pitazo inicial en el Carlos Augusto Mercado Luna. Cuando la previa transcurría por los carriles normales con más de 25 mil personas alentando, las cámaras mostraron una penosa situación en una de las populares del estadio. Aparentemente, un hincha quiso correr de lugar un "trapo" que no dejaba observar con claridad la cancha y se desató una gresca furiosa.