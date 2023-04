El furioso ataque de Migliore a Riquelme y el recuerdo de su salida de Boca: "Lo rompo todo"

El ex arquero Pablo Migliore lanzó un furioso ataque contra Juan Román Riquelme y recordó su polémica salida de Boca Juniors.

Pablo Migliore lanzó un furioso ataque contra Juan Román Riquelme y recordó su pasado como arquero en Boca Juniors. Como es habitual, el ex arquero no se guardó nada a la hora de hablar y el principal apuntado fue el vicepresidente del "Xeneize", con quien la relación no terminó de la mejor manera. Por este motivo, aprovechó su espacio en el ciclo El Loco y el Cuerdo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler para destrozar al ídolo.

Las cosas no quedaron nada bien entre el portero y el referente de la institución luego de una supuesta pelea que trascendió. Es que, según surgió, Migliore tomó del cuello a Riquelme luego de un encuentro por Copa Libertadores y esto llegó a oídos del entonces presidente Pedro Pompilio. El "Loco" no sólo desmintió este hecho, sino que contó lo que le dijo al dirigente luego de que éste lo quiera echar del club de la Ribera.

"Me llama un día Pedro y me dice: 'Pablo, tenés que irte por lo que pasó'", contó Migliore. "'¿Qué pasó?', le digo. Porque se corrió la bola que lo había agarrado del cuello después del partido con Fluminense", reveló el ex arquero. Por otro lado, contó cuáles fueron sus palabras en respuesta a la decisión de la dirigencia: "Pedro, usted está confundido. Si a mi me llega a decir algo yo no lo agarro del cuello, lo rompo todo, termina en el hospital y ahí sí salgo en todos los diarios, pero me hago cargo".

En cuanto a los números del exarquero, con el buzo del "Xeneize" disputó 16 partidos, recibió 14 goles y tuvo 6 vallas invictas. Además, el "Loco" pasó el fútbol de Europa en el Dinamo Zagreb y en Argentina vistió los colores de Argentinos Juniors, Almirante Brown, Atlético Paraná, Barracas Central y Deportivo Español, mientras que en Uruguay representó a Peñarol. Tras una breve incursión en el boxeo, el ex guardameta volvió al fútbol para retirarse en el "Gallego" en 2022, se convirtió en el técnico de Fénix en 2023 y dejó su cargo tras cinco derrotas.

Una exfigura de San Lorenzo destrozó a Marcelo Tinelli

Una exfigura de San Lorenzo de Almagro destrozó a Marcelo Tinelli por su gestión en el "Ciclón". El futbolista que vistió los colores del club desde 2009 hasta 2013 se refirió a lo que sucedió con su contrato mientras pertenecía a la institución y no tuvo piedad con el "Cabezón", quien en el momento de su salida se desempeñaba como vicepresidente. Se trata de Pablo Migliore, quien no se guardó nada contra el exconductor de El Trece.

"Tinelli me soltó la mano, me echó de San Lorenzo cuando salí de la cárcel. No me quería pagar el contrato y se hacía el boludo para mandarme a Estudiantes de San Luis", aseguró Migliore en el mencionado programa y destrozó al exvicepresidente del "Ciclón". Cabe destacar, que luego de su paso por el club llegó en condición de libre al Dinamo Zagreb de Croacia, donde estuvo durante pocos meses.