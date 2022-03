El ex Galáctico que podría llegar a Vélez como entrenador

La institución de Liniers busca DT tras la salida de Mauricio Pellegrino y el nombre de una ex figura del Merengue sobrevoló por el club.

El 23 de abril por la mañana, Mauricio Pellegrino le había comunicado al plantel y a los dirigentes que no seguiría como DT de Vélez Sarsfield tras la derrota sufrida dos días antes frente a Argentinos Juniors. En medio de la búsqueda apresurada por contratar un entrenador de los directivos y del manager deportivo del club, Christian Bassedas, surgió un nombre que sacudió al mundo de Liniers: José María Gutierrez, más conocido como "Guti", quien fuera multicampeón con el Real Madrid en la época de Ronaldo, Zidane, Figo y Beckham, entre otros.



Lo que comenzó como un rumor en las redes sociales, con el correr de las horas fue tomando más fuerza. Varias cuentas partidarias del Fortín habían señalado que el nombre del ex Real Madrid fue ofrecido a la dirigencia a través de sus representantes, Sebastián Belluscio y Alejandro Fernández, de la agencia Brue Sports. Es que hay un dato no menor que reforzó la versión. Sobre todo por las ganas de "Guti" de trabajar en el fútbol argentino: la esposa del ex jugador de La Casa Blanca es Romina Belluscio, tucumana y hermana del representante, que ve con buenos ojos que la familia vuelva a radicarse en Argentina luego de muchos años.



Más allá de las declaraciones del representante Belluscio, que le había reconocido a periodistas partidarios del club que el interés de Guti era cierto porque "lo viene siguiendo y estudiando desde la época de Heinze, ya que tiene el estilo similar al del Real Madrid en el trabajo con las inferiores", la dirigencia de Vélez tomó distancia para analizarlo y habría declinado el ofrecimiento. Desde la directiva Velezana dejaron trascender que es una práctica habitual la propuesta de nombres para ponerse el buzo de entrenador a través de representantes, y Julio Vaccari, entrenador de la Reserva, seguirá como interino y dirigirá el duelo frente a Lanús por la fecha 8 de la Copa de la Liga, luego de las negativas de Sebastián Méndez, Eduardo Berizzo y Luis Zubeldía para hacerse cargo del plantel.

El ex mediocampista de 45 años y que levantó 15 títulos con el conjunto español, tiene una incipiente carrera como entrenador: el ex volante zurdo y fino tuvo un paso exitoso por las divisiones juveniles del Real Madrid donde consiguió un tricampeonato. Luego de ese paso, en 2020 dirigió al Almería en la segunda división de su país, en el que apenas dirigió 21 partidos, con 9 victorias, 5 empates y 7 derrotas, totalizando 32 puntos de 63 en juego. También estuvo cerca de ser el Manager Deportivo de Cerro Porteño de Paraguay en 2021, pero en las elecciones el partido al que pertenecía no alcanzó el poder.