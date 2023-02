El día que un grande del fútbol argentino rechazó a Keylor Navas, ex Real Madrid: "Medio pelo"

El día que un club grande del fútbol argentino rechazó a Keylor Navas, ex Real Madrid y PSG. La curiosa historia ocurrida con el gran arquero de la Selección de Costa Rica.

Uno de los clubes más grandes del fútbol argentino rechazó a Keylor Navas, cuando el arquero costarricense tenía 23 años y no era ni la sombra de lo que luego terminó siendo: uno de los mejores en su puesto a nivel global. De hecho, atajó en Real Madrid (España) y PSG (Francia), entre otros, además de haber disputado tres mundiales de fútbol con su seleccionado.

Esta curiosa historia involucra nada menos que a Racing y a Ricardo Caruso Lombardi, el responsable de haber descartado al tico tras ver un compilado de videos en los tiempos que dirigía a la institución de Avellaneda en 2010. Después de que el entrenador de "La Academia" no quiso contar con él, el ascenso de Keylor en su trayectoria fue impresionante: ganó tres Champions League consecutivas con "El Merengue" y participó de las Copas del Mundo de Brasil 2014 (fue figura), Rusia 2018 y Qatar 2022.

El día que Racing rechazó a Keylor Navas por Caruso Lombardi: "Lo vi muy chiquito"

Fue el propio director técnico de 60 años el que reveló los detalles en varias ocasiones en los medios de comunicación. Entrevistado en diferentes momentos por Racingmaníacos, TN (Todo Noticias) y por Marca de España, el DT recordó lo sucedido en 2010 y justificó su determinación con el concepto de que "en ese momento era medio pelo, ni se acercaba a lo que atajó en Real Madrid". “Me mandaron un video suyo desde Costa Rica... Lo vi muy chiquito (mide 1,85 m.) y en aquel momento era un arquero más", detalló el ex entrenador de San Lorenzo, Huracán y Newell´s, entre otros.

Caruso Lombardi, cuando dirigía a Racing, con Néstor Kirchner en Avellaneda.

Sin embargo, a pesar de que el tiempo no le dio la razón, el entrenador aclaró: "¿Cómo me voy a arrepentir? Por video es muy difícil... Como no lo vi en persona, no me arriesgué a traerlo". Incluso, especificó que "si traía a un arquero costarricense, chiquito, y tenía algún error, imaginate lo que iban a decir de mí". "Si es difícil con los jugadores de campo, imaginate con un arquero”, completó quien dirigió a Racing entre 2008 y 2010, y lo salvó de la Promoción en un momento muy delicado del club.

