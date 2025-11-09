Dónde ver en vivo Boca vs. River: fecha, hora y Fútbol Libre por TV y celular

Cómo ver el Boca vs. River en el Superclásico por Fútbol Libre.

El Superclásico del fútbol argentino tendrá una nueva edición, cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten por la anteúltima fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2025. Este enfrentamiento llega con una carga adicional de expectativas, ya que ambos gigantes están muy justos con los puntos en las dos tablas de posiciones, tanto en sus zonas como en la anual rumbo a las Copas internacionales del 2026.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que necesitás saber para prepararte para este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca y River, fecha, horario, cómo ver el partido por Fútbol Libre y toda la previa.

Cómo ver Boca vs. River por Fútbol Libre en vivo: cómo ver el Superclásico online por streaming

El Superclásico será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Las señales se sintonizan mediante los siguientes canales, según tu operador:

ESPN Premium:

Canales 123 de Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

TNT Sports Premium:

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

El partido, con el Pack Fútbol contratado previamente, podrá seguirse mediante las plataformas de Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play. Otra opción es TNT Sports GO, previo registro. La plataforma digital Fútbol Libre es ilegal.

Las formaciones probables de Boca y River

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

