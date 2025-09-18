Dolor en la radio: murió un famoso de fútbol y hay luto en el periodismo

Dolor en la radio por la muerte de un famoso relator

Un reconocido relator de radio murió y la noticia causó conmoción en el deporte de la Argentina. El experiodista de Radio Rivadavia y Radio Nacional falleció a los 68 años este jueves 18 de septiembre después de luchar contra una dura enfermedad. Colegas suyos y uno de los clubes a los que acompañó en sus últimos años lo despidieron con distintos mensajes en las redes sociales. Por supuesto, lo sucedido significa un golpe duro para la profesión y amigos suyos lo dejaron en claro.

"El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento", escribieron desde las cuentas oficiales del "Tatengue" para despedir al narrador. A su vez, Leonardo Gentili fue uno de los primeros en comunicar lo sucedido y publicó un doloroso mensaje: "Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, 'Cantame, cantam Walter, cantame un gol...'. Gracias Maestro".

Los mensajes de despedida a Walter Saavedra en las redes

Jorge Jaskilioff

Falleció Walter Saavedra. El primer Relator que conocí trabajando; aprendiendo; amando al fútbol local en Mar del Plata. 43 años atràs fui Vestuarios con èl. La estaba sufriendo hace semanas. Un tipo especial. Mis condolencias a su familia.

Alejo Rivera

Walter Saavedra. Top 5 de relatores radiales de todos los tiempos. Estilo propio. Voz inconfundible. Vocabulario infinito. QEPD

Leandro Buonsante

Descubrí a Walter Saavedra como oyente en los 90 en Rivadavia. Compartí aire, programas, cabina, comentarios y vestuarios en Mitre. Un tipo de firmes convicciones. Un artesano a la hora de preparar las transmisiones. Muy poeta. Tremendo relator. De los mejores de la radio. QEPD.

Gustavo Cima

Triste noticia. Se fue uno de los mejores relatores de la radio. Su voz no sólo contaba un partido de fútbol, lo hacía con el agregado de la cultura, “su” poesía y una impronta insuperable. Lo veo fumando en la puerta de una cabina, saludando con respeto. QEPD Walter Saavedra.

RTS Medios

El reconocido relator, periodista y escritor murió este jueves a los 68 años. Nacido en Mar del Plata en 1956, Saavedra tuvo una vida marcada por múltiples oficios hasta encontrar su lugar definitivo en el periodismo. Inició su carrera en medios como Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11, y con el tiempo su voz pasó por Radio América, Buenos Aires, Colonia, Rivadavia, Nacional, Belgrano, Mitre, LT10 y LT9, además de colaborar en el diario El Mundo.

Murió el periodista Walter Saavedra

Luto en el fútbol argentino por la muerte de un jugador en pleno partido

La noticia sorprendió al fútbol chaqueño y una vez más el fútbol argentino quedó conmovido por una terrible noticia. Enzo Pittau, un futbolista de 35 años que jugaba en el partido entre Don Orione y Unión en Machagai. La situación ocurrió a los 41 del primer tiempo cuando el jugador intentaba recuperar una pelota en medio de la cancha. Allí mismo sufrió un paro cardíaco.