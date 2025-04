De qué cuadro es Diego Armando Díaz: por quién hincha el futbolista

Diego Armando Díaz, el jugador que está destacándose en Unión de Santa Fe.

Diego Armando Díaz es uno de esos nombres que inevitablemente despiertan la atención en el fútbol argentino. No solo por la fuerza simbólica que transmite su nombre -inevitablemente asociado a la figura de Maradona- sino también por su reciente aparición estelar con la camiseta de Unión de Santa Fe. Proveniente de una liga regional, su desembarco en el Tatengue parecía una apuesta a futuro, pero terminó siendo protagonista en uno de los escenarios más importantes del continente: la Copa Sudamericana.

En un partido vibrante ante Cruzeiro, Díaz ingresó en el segundo tiempo y selló un triunfo agónico que desató la locura de los hinchas santafesinos. Su aparición no solo sorprendió por su efectividad en el área rival, sino también por la emotiva historia que lo rodea y por sus declaraciones tras el encuentro. “Estoy muy contento por el momento que estoy viviendo, espero seguir de esta manera”, expresó con humildad en medio de la euforia.

De qué club es hincha Diego Armando Díaz y qué reacción generó

Sin embargo, lo que más llamó la atención tras el partido no fue solo su rendimiento, sino la revelación sobre su corazón futbolero: “Soy hincha de River y me gusta mucho cómo juega Julián Álvarez”. Con esas palabras, el delantero dejó en claro de qué cuadro es, y no dudó en mostrarse admirador de uno de los máximos exponentes actuales del club de Núñez. La confesión sorprendió a muchos, especialmente porque fue hecha en un contexto en el que Díaz apenas comenzaba a hacerse conocido a nivel nacional.

El joven futbolista también habló sobre su nombre, tan cargado de historia para el fútbol argentino: “Me llamo así por mi papá y mi tío. Mi viejo se llama Diego y mi tío es Armando”. Más allá del origen familiar del nombre, reconoció entre risas que muchos le dicen que juega “como él, como Maradona”. Y aunque esas comparaciones pueden sonar exageradas, lo cierto es que su aparición con gol incluido ya lo empieza a perfilar como una historia de esas que encantan al hincha argentino: humilde, sorpresiva y con amor genuino por el fútbol.

Quién es Diego Armando Díaz, el destacado en Unión.

Julián Álvarez es su jugador favorito

Su fanatismo por River Plate también lo conecta con una forma de juego, lo cual se afirmó también al mencionar a Julián Álvarez como su jugador favorito. Díaz reveló así cierta identificación con un perfil de delantero moderno, versátil y con garra, algo que él mismo intenta replicar en la cancha. Esa conexión emocional con el Millonario, sin embargo, no le impide dejar todo en la camiseta que hoy defiende, la de Unión de Santa Fe.

Díaz es mucho más que un nombre llamativo. Es un jugador que, con humildad y determinación, empieza a dejar su marca en el fútbol argentino. Hincha de River, admirador de la "Araña" y con un gol decisivo en la Copa Sudamericana, su historia recién comienza. Y promete dar que hablar.