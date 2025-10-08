De qué cuadro es Claudio Úbeda: por quién hincha

Claudio Úbeda como entrenador de la sub 20.

Claudio "Sifón" Úbeda es un símbolo de Racing Club de Avellaneda por su paso como futbolista y un ex jugador que tuvo una amplia trayectoria, con pasos por distintos clubes. Y su carrera como entrenador tuvo varios vainenes y cambios a lo largo de su trayectoria. Con momentos de mayor responsabilidad y con otros donde tuvo que poner el pecho en momentos difíciles y sin haberlo buscado previamente.

Lo cierto es que "Sifón" tiene una amplia experiencia en el fútbol argentino, deporte que lo llevó a jugar al lado de grandes jugadores y como entrenador dirigir a figuras y jóvenes que luego tuvieron una gran carrera en la Selección Argentina y a nivel clubes. Pese a estar muy identificado con Racing como jugador, por tener dos pasos como futbolista y ser campeón del Apertura 2001 como capitán con la "Academia", lo cierto es que su corazón está en otra institución.

¿De qué equipo es hincha Claudio Úbeda?

En cuanto a de qué equipo es hincha el "Sifón", es declarado fanático de Rosario Central. "Central me formó, soy hincha y sueño con dirigirlo pero tengo que seguir creciendo", dijo algunos años atrás Úbeda en una entrevista. El "Canalla" fue el lugar donde debutó en primera, un 18 de noviembre de 1990. Y allí jugó durante coinco temporadas hasta arribar a Racing, club en que se convirtió en ídolo.

Claudio Úbeda con la camiseta de Central.

El 14 de diciembre de 2007, se retiró con un total de 424 partidos jugados en Primera División (505 incluyendo Primera B y Primera B Nacional) y asumió como director técnico de Huracán, que fue el último club donde jugó. Como entrenador tuvo como uno de los momentos más destacados un paso por la Selección Sub 20 de Argentina, donde dirigió a jugadores como Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Alexis Mac Allister. Más tarde también citaría a Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez.

El paso de Úbeda por Racing

Con el club con el que quedó más identificado fue la "Academia", donde vivió buenos y malos momentos a lo largo de casi una década. Desde la quiebra de fines de los ´90 hasta el ansiado título del Torneo Apertura 2001, en el que fue capitán del once conformado por Reinaldo "Mostaza" Merlo. Sumó más de 300 partidos en la Academia y es el cuarto máximo registro de encuentros disputados de la institución, apenas por detrás de Natalio Perinetti, Gustavo Costas y Agustín Mario Cejas.

La lista de equipos donde jugó Úbeda