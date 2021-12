D'Onofrio apuró a Riquelme por una deuda pendiente: "Entre dirigentes no"

En medio de los festejos de River por el 9 de diciembre, Rodolfo D'Onofrio brindó una entrevista y le reclamó al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, una deuda pendiente.

River Plate vivió otra noche soñada en el Estadio Monumental. A cancha llena festejó un nuevo aniversario de la final de la Copa Libertadores disputada en el Santiago Bernabeu el 9 de diciembre de 2018. Del festejo participaron los hinchas y por supuesto que el plantel "Millonario". También estuvo el presidente saliente, Rodolfo D'Onofrio, quien en medio de los festejos brindó una entrevista a ESPN y habló sobre un asado pendiente a Juan Román Riquelme.

Es sabido que la relación entre ambos comenzó cuando todavía no eran directivos. Años atrás, cuando el exjugador "Xeneize" todavía se calzaba los botines hicieron una apuesta y al parecer el antecesor de Jorge Brito la ganó pero nunca recibió su recompensa. Por esta razón, además de elogiar al vicepresidente boquense le pidió que cumpla con lo acordado.

No es la primera vez que D'Onofrio hace público su reclamo. En la previa del último Superclásico en el que el "Millonario" se impuso por 2 a 1 en Núñez, y mientras presentaban la fórmula que se impuso el pasado 4 de noviembre en las elecciones, también lo mencionó. En aquel momento recordó el diálogo que tuvo con el exatacante y lanzó: "La única vez que le jugué un asado, se lo gané. Revancha tiene todo el mundo en la vida".

Esta vez, en el marco de una fiesta de la "Banda", afirmó: "Lo voy a llamar. Como jugador fue extraordinario. Una cosa maravillosa que siempre lo hubiera querido tener con la camiseta de River. Tiene el nivel y la calidad que nos gusta a los riverplatenses. Tengo una gran admiración como jugador por él y cuando hicimos esta apuesta era jugador, no era dirigente. Yo como dirigente apuestas no hago, con un amigo sí pero entre dirigentes no", sentenció.

Riquelme destrozó a Mauricio Macri

Una vez culminado el partido ante Talleres de Córdoba en Santiago del Estero el mandamás del Consejo de Fútbol de Boca Juniors dialogó con TyC Sports acerca del presente de su institución. Durante la nota dejó varias perlitas entre las que se encuentran un palito para River por los títulos obtenidos y la mencionada crítica al expresidente de nuestro país. Fiel a su estilo, Román no se guardó nada.

"Vamos a estar muchos años en el club. Se lo vamos a cuidar mucho. La gente anterior estuvo 25 años", manifestó Riquelme. Luego, y haciendo alusión al trampolín que significó "El Xeneize" para que el expresidente de nuestro país escale en la política, indicó: "Ya el club lo usaron para lo que lo necesitaban. Ahora es hora de volver a ser un club de fútbol y sabemos que, de a poquito, lo venimos consiguiendo".