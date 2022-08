Cuando juega Boca el próximo partido: vs Defensa y Justicia

Será por la fecha 15 del torneo del fútbol argentino y su rival será el Halcón en Florencio Varela.

Boca vuelve a tener una nueva oportunidad de redimirse después de lo ocurrido estos últimos partidos y se enfocará en el próximo partido por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. En este caso, el rival será Defensa y Justicia como visitante por la fecha 15 del torneo, en busca de abandonar la mitad de la tabla de posiciones.

Cuándo se juega Boca vs. Defensa y Justicia: fecha y hora del partido

Por lo tanto, vale la pena conocer cuándo se juega, la fecha y la hora del encuentro, las probables formaciones y por dónde verlo en vivo. Mientras que el equipo dirigido por Hugo Ibarra viene de jugar como local ante el conjunto de Carlos Tevez, ahora tendrá que visitar Flrorencio Varela. Será el próximo domingo 21 de agosto a las 20:30

Por dónde ver en vivo Boca vs. Defensa y Justicia

"El Xeneize" visitará al Halcón el domingo 21 de agosto de 2022 a las 20:30 horas en el Tito Tomaghello, con el árbitro a designar. Boca vs. Defensa y Justicia se puede ver tan sólo por medio de la contratación del Pack Fútbol, servicio que cuesta 1.120 pesos en Cablevisión Flow y en Telecentro; mientras que en DirecTV su precio está en 1.290.

La transmisión del partido en vivo por la televisión aún no está confirmada, por lo que en los próximos días se deberá definir si estará a cargo del canal TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming online será de DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones tecnológicas. Si lo transmitiera ESPN Premium, podrá seguirse también por Star +.

Detalles de la pelea de Zambrano

En diálogo con el medio peruano Trome, el jugador de la Selección de Perú confesó cómo fue la pelea en el vestuario del "Culindro" de Avellaneda con el "Pipa": “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve".

Zambrano, que arribó al "Xeneize" en 2020, expresó que no hizo nada en la situación de violencia que se generó en el vestuario y confesó cómo se siente luego de confirmarse la suspensión de la dirigencia de Boca: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar".

“No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”, comentó el "Kaiser", que ya había tenido una discusión en el banco de suplentes con Cristian Pavón en un encuentro ante Independiente, que no pasó a mayores porque fueron separados por sus compañeros.