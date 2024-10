Cuál es el vínculo de Boca con Rodri, el ganador del Balón de Oro

Rodri hizo historia con su primer Balón de Oro.

Después de una temporada fabulosa, en la que no solo ganó la Premier League y el Community Shield con el Manchester City, sino que también conquistó la Eurocopa con España, Rodri Hernández se convirtió en el mejor jugador del 2023/24. El español fue elegido este lunes como el ganador del Balón de Oro, el prestigioso premio que por primera vez en muchos años no tuvo ni a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo entre los nominados.

El volante del Manchester City se impuso en las votaciones sobre Vinícius Júnior y Jude Bellingham, las joyas del Real Madrid, que también tenían grandes posibilidades de ser condecorados por la conquista de la última Champions League. Ahora bien, antes de su llegada al cuadro ciudadano, Rodri tuvo un pase por el Villarreal, club en el que jugó Juan Román Riquelme y con el que Boca tuvo un amistoso a mediados de 2017.

Fue para la pretemporada 2017/18, la tercera en la máxima categoría del fútbol español para el mediocampista, que estuvo en aquel duelo contra el “Xeneize”, que por entonces era dirigido por Guillermo Barros Schelotto y tenía a Fernando Gago en su plantel. Aquel partido terminó en victoria por 1-0 para Boca con gol de Cristian Pavón.

Figal atacó al arbitraje por el penal no cobrado ante Riestra

Nicolás Figal volvió a ver acción en el Torneo de la Liga Profesional este domingo, donde fue uno de los titulares de Fernando Gago para recibir a Deportivo Riestra en La Bombonera, donde el marcador terminó con un 1-1. Si bien es cierto que Boca hizo bastante por encontrar primero el empate y luego la victoria, el equipo no logró ir más allá del empate ante un rival de menor jerarquía.

A esto hay que sumarle la polémica por una jugada en la que Edinson Cavani fue derribado en el área por un defensa de Deportivo Riestra cuando iba a cazar un centro de Brian Aguirre. La supuesta falta por la que el uruguayo se tiró al piso dentro del área rival no fue advertida por el árbitro Yael Falcón Pérez, ni tampoco el VAR pidió la revisión de la jugada.

Como resultado, Edinson Cavani se fue como una bala a reclamarle al colegiado por el penal no cobrado, algo que no pasó a mayores, pero que fue retomado por Nicolás Figal después del partido mientras conversaba con el Canal de Boca. “Vimos la foto, es una lástima. No quiero caer en el árbitro pero bueno, ya hace rato que pasan cosas raras. Como una vez te favorecen, otras te perjudican. Siento que últimamente nos vienen perjudicando”, comentó el defensor de Boca por la jugada del primer tiempo.

La seguidilla de partido que le viene a Boca

Tras el 1-1 con Deportivo Riestra, Fernando Gago tendrá menos de una semana para volver a ver acción en el Torneo de la Liga Profesional, puesto que el domingo visitará a Lanús por la vigésima fecha. A la visita al “Granate” le seguirán los cruces con Godoy Cruz el miércoles 6 de noviembre y con Sarmiento de Junín el domingo 10, último partido antes de la interrupción del certamen por la última Fecha FIFA del año.