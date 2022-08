Con Pablo Solari como figura, River goleó a Newell's en el Monumental

Con goles de Pablo Solari, Javier Pinola y Matías Suárez River venció 4 a 1 a Newell's en el Estadio Monumental por la fecha 13 de la Liga Profesional. Pablo Pérez convirtió para la "Lepra".

River Plate venció 4 a 1 a Newell's en el Estadio Monumental por la fecha 13 de la Liga Profesional y sumó de a tres en el Estadio Monumental. Pablo Solari marcó dos tantos para el "Millonario", Javier Pinola convirtió el tercero de cabeza y Matías Suárez el cuarto. Pablo Pérez, con un festejo dedicado a los hinchas del local, descontó para la "Lepra". De esta manera, los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron a siete puntos del líder, Atlético Tucumán y el visitante a 11.

La "Banda" estrenó camiseta ante su gente y se aseguró una victoria más en el mencionado certamen. De esta manera, los del "Muñeco" acumulan 21 unidades, producto de 6 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Mientras que el elenco rosarino tiene 17, a raíz de 4 ganados, 5 igualdades y 4 caídas. La próxima fecha será entre semana, River visitará a Arsenal en Sarandí y Newell's jugará en su casa contra Lanús.

Con respecto a lo futbolístico, Agustín Palavecino fue de lo mejor del "Millonario". Aunque no convirtió, brindó tres asistencias de los cuatro tantos que marcó su equipo. Pablo Solari capitalizó las dos primeras, la primera con rebote incluido en Leonel Vangioni, y la tercera fue de Javier Pinola que conectó un firme cabezazo luego de un córner. La frutilla del postre fue el grito del cordobés Matías Suárez que definió con un gran remate a colocar.

La "Lepra", por su parte, no pudo controlar la pelota durante el encuentro y desperdició las buenas oportunidades que tuvo ante los espacios que dejó River en defensa. Ahora tendrá otra prueba de fuego durante la semana para revertir esta situación, ya que acumula ocho partidos consecutivos sin ganar. Los dirigidos por Javier Sanguinetti no levantan cabeza en la Liga Profesional y no lo lograron ante los de Gallardo.

El primer gol de Pablo Solari para el 1 a 0 de River ante Newell's

El segundo gol de Pablo Solari para el 2 a 0 de River ante Newell's

El gol de Pablo Pérez para el descuento de Newell's ante River

El gol de Pinola para marcar el 3 a 1 en favor de River ante Newell's

El golazo de Matías Suárez para el 4 a 1 de River ante Newell's

Formaciones de River y Newell's

River: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Newell's: Lautaro Morales; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Leonel Vangioni; Julián Fernández, Juan Sforza, Guillermo Balzi; Ramiro Sordo y Djorkaeff Reasco. DT: Javier Sanguinetti.