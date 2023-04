Compartió plantel con Riquelme y destrozó a los jugadores de Boca: "Se les nota"

Un ex futbolista que compartió plantel con Juan Román Riquelme destrozó al plantel actual de Boca Juniors tras la derrota ante San Lorenzo en el clásico.

Un exfutbolista de Boca Juniors que compartió equipo con Juan Román Riquelme destrozó al plantel del "Xeneize" tras la derrota por 1 a 0 ante San Lorenzo de Almagro. En el debut de Jorge Almirón como DT en el club, su formación no hizo pie en el Nuevo Gasómetro y el "Ciclón" se llevó los tres puntos con el tanto de Guillermo "Pol" Fernández en contra. A raíz de esto, el hombre que vistió la "Azul y Oro" por cuatro años aprovechó la ocasión y fue más que crítico.

Se trata de Néstor Fabbri, quien representó al club desde 1994 hasta 1998 y no ganó títulos en la institución. Sin embargo, opinó en una entrevista sobre el rendimiento de los jugadores en el verde césped y lo que fue la caída ante los de Boedo que se perfilan para pelear la Liga Profesional. La "Tota" habló con Boca de Selección y no se guardó nada sobre el flojo presente por el que atraviesan.

En el ciclo comandado por el periodista Daniel Mollo, Fabbri no tuvo filtro a la hora de opinar: "Más allá del técnico, los que tienen que revertir este momento son los jugadores, bajaron su rendimiento y eso se refleja en el equipo. Se les nota que están jugando con la intranquilidad de que los resultados no se están dando". Sin embargo, la "Tota" también dejó un mensaje de esperanza: "La calma y el trabajo van a hacer que se revierta esta situación".

Por otro lado, el exdefensor del elenco de la Ribera habló sobre Jorge Almirón y lo que deberá implementar para que Boca mejore y salga adelante: "Hay que dejarlo trabajar, confío en que va a solucionar esta situación. Es un técnico que tiene las cualidades para dirigir a Boca". Además, el zurdo comparó el presente con lo que le tocó vivir cuando jugaba: "Nosotros cuando atravesábamos un mal momento sabíamos que estábamos regalando prestigio".

El furioso relato de Mollo tras la caída de Boca vs. San Lorenzo

"No puedo ser tan boludo que confío en este equipo... ¡Ay, Dios! ¿Cómo no me van a enfermar de la manera en la que le hacen el gol a Boca?", disparó el relator de Radio Del Plata. En una de las acciones más peligrosas a favor del "Xeneize" en el complemento, Daniel gritó que "Boca tiene el empate... ¡Pegó en el palo, otra vez pegó en el palo! ¡Ya es culo eh, ya es culo lo que tiene San Lorenzo!". "Otra semana más con Boca perdiendo... Ya me tiene las pelotas infladas que Boca pierda todas las semanas, me infla demasiado las bolas", vociferó.

"Me molesta de sobremanera que no ganó en la Copa (Libertadores), que cualquier equipo vaya y le gane... Que le gane un equipo que iba último el domingo pasado (Colón de Santa Fe), que esté perdiendo con este San Lorenzo", profundizó el relator. "Me molesta que Boca siga perdiendo, ojalá que tenga tiempo Almirón de encontrarle la vuelta a este equipo, que ya en la tabla va dando vueltas de acá para allá", rogó al aire.