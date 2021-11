Carlos Tevez dejó un inesperado elogio para Marcelo Gallardo en ESPN F12: "Es el mejor"

Carlos Tevez habló en el programa de Mariano Closs en ESPN y se desvivió en elogios a Marcelo Gallardo por su trabajo en River Plate.

En una semana movida para todo Boca Juniors, Carlos Tevez es protagonista por sus dichos. No le alcanzó con destrozar a la Comisión Directiva actual del club sino que también lanzó un inesperado elogio para Marcelo Gallardo por su trabajo como director técnico de River Plate. El "Apache" destacó al "Muñeco" en ESPN F12, programa conducido por Mariano Closs, pero nunca dejó de lado el amor que siente por el "Xeneize".

En una extensa entrevista habló de todo lo que vivió tras su desvinculación de la institución en el mes de junio, su relación con Riquelme y la dirigencia y su futuro. "Hoy quiero ser padre, hijo, marido y estar con mi familia. Pensé que nunca iba a llegar este momento. No voy a seguir en el club, no es una despedida. Siempre digo eso con esta camiseta. Es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha", manifestó en su momento.

El DT más ganador del "Millonario" lo enfrentó varias veces y se conocen muy bien. En estos últimos años tuvo tanto alegrías como tristezas en cada Superclásico. Es por esto que el conductor del ciclo "lo pinchó" y le preguntó sobre Gallardo y su labor en el rival de toda la vida. Sin embargo el exjugador de Boca sorprendió con su respuesta.

Ante la pregunta de Closs dijo: "Es el mejor técnico de la historia de River y hoy por hoy el mejor técnico de la Argentina. Siempre lo dije. River me gusta, juega bien al fútbol y tiene una idea clara de lo que tiene. Para mí el mejor siempre va a ser Boca, juegue como juegue para mí el mejor es Boca", aseguró.

El palazo de "Carlitos" para Riquelme y la dirigencia

A pesar de sentirse ídolo también vio en las voces y actitudes de miembros de la Comisión Directiva que no lo trataron como tal. "Algunos sí y algunos no me respetaron como ídolo. No voy a entrar en detalles. Pero ya pasó", lanzó. Luciana Rubinska le consultó si el Vicepresidente del club lo respetó de esa manera pero el oriundo de Fuerte Apache gambeteó como en sus mejores épocas.

Por otro lado, y tras la pregunta de Mariano Closs sobre si era difícil dialogar con los integrantes del Consejo de Fútbol, Tévez afirmó: "Charlé poco y nada. Esa es la realidad. Yo iba, hacía mi trabajo y me iba. No quería que me jodan ni nada, se los dejé claro desde un principio. Yo vengo acá a trabajar, llego temprano y me voy último porque soy el capitán, porque demuestro de esa manera a los chicos como tienen que trabajar para ser grandes".